For første gang i 20 år vil Jan Magnussen ikke deltage i Le Mans, når det bliver afviklet til september.

Han skulle have kørt for LMP2-teamet High Class Racing, men grundet coronapandemien har teamet trukket den bil, Magnussen skulle have kørt, ud af løbet.

Det skriver driveit.dk.

»Det er en ekstremt ærgerlig nyhed, for jeg havde virkelig set frem til at stille op for et dansk team og ikke mindst prøve kræfter i LMP2-klassen. Samtidig må jeg erkende, at det ikke er en overraskende melding. High Class Racing har kæmpet hårdt for at få det planlagte program til at lykkes, og det har været en hård opgave, som ikke er blevet mindre svær af de seneste måneders udvikling,« siger Jan Magnussen til mediet.

Jan Magnussen må vente et år med at køre sit 20. løb i Le Mans. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jan Magnussen må vente et år med at køre sit 20. løb i Le Mans. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han fortæller samtidig, at der er et begrundet håb om, at han igen er med i næste års 24 timers løb.

Til den tid vil High Class Racing igen stille op med to biler.

Det er i hvert fald den melding, han har fået fra teamet.

Jan Magnussen debuterede i Le Mans i 1999 og har fire klassesejre med sig.