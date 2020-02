Den tidligere NASCAR-kører blev fundet død i sit hjem mandag.

Det skriver Charlotte Observer.

Mediet fortæller, at den 43-årige kvinde blev fundet død i sit hjem i Oklahoma City, USA.

Hendes dødsfald blev i første omgang efterforsket af politiet som værende mistænkeligt.

Politiet er dog nu kommet frem til, at det skyldes en ‘ulykke’.

Årsagen til dødsfaldet skal nu fastslås af retsmedicinere.

Candace Muzny kørte NASCAR K&N Pro Series-løb i 2011 og 2012, ligesom hun startede sit eget hold, CNM Racing i 2009.

I januar måned trak Candace Muzny overskrifter i de amerikanske medier.

Det skyldes ifølge nyhedsbureauet AP, at hun blev arresteret i en neglesalon, hvor hun havde været voldelig overfor personalet.

Her skulle kun have slået en fra personalet, og truet dem med en lommekniv, hun havde i sin taske.

Det, der fik Candace Muzny til at udøve vold på personalet var angiveligt, at de snakkede vietnamesisk i stedet for engelsk i salonen.

Candace Muzny blev løsladt mod kaution efter en lille uges tid i fængsel.