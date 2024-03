Test din viden om speedwaykøreren Nicki Pedersen, og vind et gavekort på 1.000 kr. til Rema 1000.

Hvad kan Nicki Pedersen ikke køre forbi i sin bil uden at holde ind til siden? En pølsevogn

En bager

Tomme pantflasker Hvad er Nicki Pedersens yndlingssmørepålæg? Peanut butter

Nutella

Rejeost Hvilket dansk band kan Nicki Pedersen godt lide? Sko/Torp

Rocazino

Nik & Jay Natascha Öhlin er både Nickis kæreste og manager, men ved siden af driver hun også en virksomhed sammen med sin mor? Hvilken? En frisørsalon i Svendborg

En bodega i Nivå

Et eventbureau i Vejle Og nu til speedway! Hvor mange gange har Nicki Pedersen vundet det individuelle VM? Én gang

To gange

Tre gange

