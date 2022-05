Det var et mareridt at være grid girl til Formel 1 i 90'erne.

Det fortæller den britiske pinup-model Melinda Messenger, der var med som blikfang på Eddie Jordans team i slut-90'erne.

Grid girls, der letpåklædt promenerede rundt blandt bilerne i forbindelse med grandprixerne, blev afskaffet 2018. Tiden var løbet fra det, mente de nye amerikanske ejere, der har rystet posen på en række områder inden for verdens fornemmeste klasse i motorsporten.

Længe inden, der blev sat en stopper for fænomenet, oplevede Messenger sin værste episode.

Messenger har både optrådt i de kulørte blade og som tv-vært. Foto: STR Vis mere Messenger har både optrådt i de kulørte blade og som tv-vært. Foto: STR

Den nu 51-årige kvinde fortæller til The Sun, at hun var frygtelig naiv, da hun pludselig fik en fremstrakt hånd fra en på holdet.

»Der var en massør til kørerne på holdet, og han tilbød også at massere grid-pigerne.«

Hun takkede ja til tilbuddet, men kan i dag se, at hun var alt for godtroende. Det endte ikke godt.

»Jeg tænkte, at det er helt galt, det her.«

Grid girls kom ret tæt på kørerne under sådan et grandprix. Her Jarno Trulli i den gule Jordan-uniform. Foto: PIERRE VERDY Vis mere Grid girls kom ret tæt på kørerne under sådan et grandprix. Her Jarno Trulli i den gule Jordan-uniform. Foto: PIERRE VERDY

»Heldigivis slap jeg fri i sidste øjeblik. Jeg angav ham aldrig. Jeg lagde det bag mig.

Hun fortæller, at hun har oplevet hundredevis af lignende episoder i den rolle.

Teamet vandt fire løb i sin 14-årige levetid og havde prominente navne som Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen samt Ralf og Michael Schumacher på holdet.

I 2005 blev holdet solgt, men levede videre under forskellige ejere - slutteligt som Force India - frem til 2018.