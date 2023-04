Lyt til artiklen

Det vakte stor undren, da den amerikanske racerkører Cody Ware missede weekendens løb for at »fokusere på personlige anliggender.«

Nu er der nyt om, hvad der holdt den 27-årige racerstjerne ude af weekendens NASCAR-løb i Bristol, USA.

Og det er yderst skræmmende nyt.

Amerikaneren er nemlig blevet anholdt. Det oplyser NASCAR på sin hjemmeside.

Cody Ware før det ikoniske NASCAR-løb Daytona 500 i februar. Foto: John Raoux Vis mere Cody Ware før det ikoniske NASCAR-løb Daytona 500 i februar. Foto: John Raoux

Cody Ware stod opført i fængselsregistreret i Iredell County i staten North Carolina mandag – anklaget for at have »overfaldet en kvinde ved kvælning og påført alvorlig skade«.

Kautionen er sat til godt 20.000 danske kroner.

Det vides ikke, hvem kvinden er.

Den 27-årige NASCAR-kører tørner til dagligt ud for et af mesterskabets mindre hold, der er ejet af hans far, Rick Ware.

Cody Ware, der har 97 løbsstarter i den nok største serie i amerikansk motorsport, er aldrig sluttet bedre end nummer seks i et løb. Det skete i august 2022.

NASCAR har suspenderet Cody Ware på ubestemt tid efter hans anholdelse.