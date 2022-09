Lyt til artiklen

Formel 1-holdet Mercedes har ikke haft en blændende sæson og har stadig sin første løbssejr til gode.

En sæson hvor det bedste resultat for holdet indtil videre har været i Østrig, da Lewis Hamilton og George Russel sluttede som nummer tre og fire.

Faktisk er det en sæson, som Formel 1-direktøren Ross Brawn sammenligner med, da legenden Michael Schumacher var med i holdets spæde start.

Det fortæller Ross Brawn i et interview med F1 Insider, der er blevet gengivet af motorsportweek.com.

Ifølge Formel 1-direktøren Ross Brawn ofrede Schumacher sig for Mercedes' fremtid i Formel 1. Foto: Mandoga Media Vis mere Ifølge Formel 1-direktøren Ross Brawn ofrede Schumacher sig for Mercedes' fremtid i Formel 1. Foto: Mandoga Media

»Han ofrede sig selv for holdets fremtid så at sige, og spillede en nøglerolle i at ligge fundamentet for holdets succes,« siger Ross Brawn.

Den mange dobbelte verdensmester i Formel 1 Michael Schumacher lagde egentlig motorhjelmen på hylden i 2006. Men i 2010 gjorde han comeback for Mercedes.

Ifølge motorsportsweek måtte Schumacher vælge mellem om han ville være en del af holdets problemer eller en del af løsningen. Schumacher redefinerede sin rolle, og hjalp med at bygge holdet op inden han for alvor lagde nøglerne på bordet og gik på pension.

Formel 1-legenden var året efter sin pensionering involveret i en tragisk ulykke, der efterlod ham i koma i flere måneder. Og i dag er det kun få personer som kender til hans tilstand.