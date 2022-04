En 15-årig russisk gokart-mester er kommet i store problemer, efter at han muligvis lavede en nazihilsen på præmiepodiet.

Artem Severiukhin strøg søndag til tops i første runde af de europæiske mesterskaber i gokart i Portugal.

Og under præmieceremonien slog han sig pludselig to gange på brystet og strækte efterfølgende armen ud i en bevægelse, der unægtelig mindede meget om en nazisalut.

Og nu har det internationale motorsportsforbund, FIA, åbnet en officiel undersøgelse af Artem Severiukhin, der stiller op under det italienske flag på grund af sanktionerne mod russiske idrætsudøvere.

The Russian racer Artem Severiukhin demonstrates Nazi salute on the podium during the European Junior Karting Championship award ceremony in Portugal. The event is held under the aegis of the International Automobile Federation. pic.twitter.com/jgpIJuLkxv — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) April 11, 2022

Artem Severiukhin – der efterfølgende er blevet fyret af sit svenske hold, Ward Racing – undskylder men afviser, at der var tale om en nazihyldest.

»Jeg har aldrig støttet nazismen, og jeg betragter det som en af de værste forbrydelser mod menneskeheden,«

»Jeg ved, at det er min fejl. Jeg ved, at jeg er dum, og jeg er klar til at blive straffet,« siger han.

Den mulige nazihilsen foregik i øvrigt under afspilningen af den italienske nationalmelodi.