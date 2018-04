Lørdag mistede den 30-årige Road racing-kører Julie Brøndum Mortensen livet i en tragisk ulykke på den tyske racerbane Hockenheim.

Under en træningssession ved det traditionelle 1000-kilometer løb '1000 km Hockenheim' mistede Julie Brøndum Mortensen kontrollen over sin mortorcykel. Oliver Lenhard fra ADAC Hessen Thüringen, der er arrangør af løbet, forklarer nu, hvad der skete, over for det tyske mortorsportsmedie SpeedWeek.

»Ulykken skete uden ekstern indflydelse. Føreren (Julie Brøndum Mortensen red.) mistede kontrollen over mortorcyklen og faldt. Efter styrtet kunne den efterfølgende kører ikke nå at undvige hende, men hvad, der har forårsaget det tragiske udfald, det kan vi kun gisne om.« siger Oliver Lenhard.

Julie fik hurtig hjælp af mandskabet på banen og blev efterfølgende transporteret til hospitalet i Ludwigshafen. Hendes teamchef, Axel Figger, skrev søndag på det tyske forum Racing4Fun, at holdet og familen beder om ro.

»Må jeg på vegne af teamet bede om, at ingen drager forhastede konklusioner? Ingen er så påvirkede som familien og os. Jeg vil udtale mig, når jeg har gennemgået alle dealjerne,« skriver Alex Figger.