»Du dukkede op ud af det rene ingenting.«

Sådan lød introduktionen, da 21-årige Oliver Rasmussen blev præsenteret af Dansk Automobil Sports Union på et pressemøde forud for årets 24-timersløb på Le Mans.

Den unge dansker debuterer i weekenden i det ikoniske løb – og det endda med fornuftige chancer for succes.

Men der er måske alligevel noget om snakken.

For Oliver Rasmussen er født og opvokset i Frankrig, og derfor er han gået under radaren herhjemme, når der bliver talt om danske racerstjerner.

Indtil nu.

»Hvis man bliver professionel, kommer der opmærksomhed omkring dig, så det viser, at min karriere går fremad. Det er super,« fortæller den unge dansker til B.T.

Med et snert af fransk accent.

Oliver Rasmussen blev nummer tre i det europæiske Formel 3-mesterskab i 2020, men har nu skiftet fokus til en fremtid i sportsvogne. Foto: DASU Vis mere Oliver Rasmussen blev nummer tre i det europæiske Formel 3-mesterskab i 2020, men har nu skiftet fokus til en fremtid i sportsvogne. Foto: DASU

»Jeg ser mig selv som dansker, men mit danske bliver sat lidt til side, fordi jeg ikke taler med mine forældre hver dag,« fortsætter Rasmussen, hvis forældre begge er danske.

Ud over halvandet år i Rønde ved Aarhus foregik opvæksten i det sydfranske, hvor motorsportskarrieren også startede.

Nu står han så klar til at indtage en af de største scener i motorsport – og så endda i hans andet hjemland, Frankrig.

»Men det tænker jeg ikke over. Det bliver superspændende, og det er helt sikkert et stort skridt i min karriere. Forhåbentligt bliver det første gang af mange på Le Mans.«

Debuten kommer for britiske Jota Sport i LMP2-klassen. Briterne er dobbelte klassevindere og har yderligere seks podieplaceringer i verdens hårdeste motorløb.

»Det er helt sikkert et tophold, og hvis der er et hold, man vil køre for på Le Mans, så er det Jota,« konstaterer Oliver Rasmussen, der deler bil med Ed Jones og Jonathan Aberdein.

»Jeg skal gøre mit job godt, lære den svære bane, og så kan vi nå i mål med en god placering.«

Racertalentet er ikke bange for at drømme stort, selvom det er første gang han skal bide skeer med det prestigefyldte løb og hele 26 konkurrenter i klassen.

Oliver Rasmussens hold var 12. og 13. hurtigst i LMP2-klassen i de to testsessioner weekenden før Le Mans. Foto: IMAGO/THOMAS FENETRE Vis mere Oliver Rasmussens hold var 12. og 13. hurtigst i LMP2-klassen i de to testsessioner weekenden før Le Mans. Foto: IMAGO/THOMAS FENETRE

»Vi drømmer om podiet, men jeg tager på en måde, hvad der kommer. Top fem vil være super i forhold til verdensmesterskabet.«

»Jeg vil gerne være professionel i den her verden, så det er et år for at lære,« fortsætter Oliver Rasmussen, der særligt ser frem til udfordringen med at køre i det franske nattemørke.

»Det er så forskelligt fra det, jeg kender, men det er en meget fed oplevelse.«

I januar fik han en forsmag på både nattekørsel og et 24-timers racerløb, da han deltog i det næsten lige så ikoniske Rolex 24 At Daytona i USA.

Derfor frygter han heller ikke den kommende udfordring.

»Nej, for at være helt ærlig. Jeg synes, jeg har gjort det godt i LMP2 indtil nu, så jeg har meget confidence – hvordan siger man det på dansk? – selvtillid. Jeg ved, at jeg kan gøre det godt, hvis jeg gør, hvad jeg kan. Det skal jeg også vise på Le Mans.«

Oliver Rasmussen har øje for, at fremtiden inden for sportsvognsrace er lys, fordi flere store bilfabrikanter som blandt andre Ferrari, Porsche og Lamborghini kommer på banen med spritnye biler til kongeklassen på Le Mans.

Her jagter danske Nicklas Nielsen et sæde hos Ferrari, mens det allerede er sikkert, at Mikkel Jensen skal køre for Peugeot – hvilket Kevin Magnussen også skulle have gjort, inden han fik tilbudt sit eventyrlige comeback til Formel 1.

»Det er helt sikkert målet at få et af de sæder og komme ind i den verden,« lyder det med et stort smil fra Oliver Rasmussen.

Årets Le Mans starter lørdag klokken 16.