Motorcyklisten Jason Dupasquier er død af kvæstelser efter et voldsomt styrt i Italien lørdag eftermiddag.

Det meddeler løbsarrangøren MotoGP på sin hjemmeside.

19-årige Dupasquier deltog i kvalifikationen til et grandprix på Mugello-banen, da ulykken indtraf.

Billeder fra kvalifikationen viste, at Dupasquier blev ramt af en anden kører, før han gled hen ad banen.

Ifølge AFP lå schweizeren mere end en halv time på banen og modtog behandling, før han blev fløjet med helikopter til et hospital i Firenze.

»På trods af at lægerne på banen og de personer, der efterfølgende behandlede ham, gjorde alt, hvad de kunne, har hospitalet meddelt, at Dupasquier er død af sine kvæstelser.«

»Dupasquier havde fået en imponerende start på sin anden sæson i letvægtsklassen i grandprixserien. Han har hele tiden scoret point og lå i top-10 i stillingen,« skriver MotoGP.

MotoGP kondolerer sammen med en stribe andre organisationer og forbund over for Dupasquiers familie, venner, hold og øvrige bekendte.