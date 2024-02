Vi advarer mod meget stærke billeder.

En australsk motocross-kører har delt et skrækbillede fra et frygteligt styrt, som hun selv siger, at hun var heldig at overleve.

Det 19-årige stortalent Taylah McCutcheon fik nogle voldsomme ansigtsskader - og hjelmen var fyldt med blod - da hun mistede grebet fra håndtagene efter et hop og kom slemt til skade.

»Jeg er heldig, at jeg stadig er i live,« fortæller hun til australske Gold Coast Bulletin.

Den tidligere australske juniormester, der nu kører for Empire Kawasaki-teamet - som er en af de førende motocross-hold i Australien - formåede at kravle op ad en bakke og fik kaldt på hjælp, da ingen så meget af selve uheldet.

Taylah McCutcheon har delt et meget voldsomt billede af sit ansigt efter ulykken på sin Instagram-profil, hvor hun også fortæller mere om ulykken:

»Vi mangler stadig at finde ud af, hvad der skar mit ansigt i styrtet. Jeg kan ikke huske noget, og ingen så meget af det.«

»Der var helt sikkert nogen, som passede på mig den dag, og jeg er bare velsignet over at være her. Nyd hver dag,« skriver hun på det sociale medie.

I Australien har der været meget fokus på netop ulykker i motocross, efter den australske motocross-legende Jayden Archer mistede livet i en ulykke 21. februar.

Han var kendt som den første nogensinde til at lave tricket et triple backflip, og han vandt så sent som i 2023 en medalje ved de prestigfyldte X Games i 2023 i kategorien bedste trick.