Han var i eliten i dansk atletiks guldalder på mellem- og langdistancen i slutningen af 80erne og begyndelsen af 90erne og har i nullerne gjort comeback på maraton.

Blandt meritterne er tre DM-titler på 3.000 meter forhindring og DM-guld på 10.000 meter. Og i løbet, der er blevet kaldt Danmarks mest prestigefulde, Eremitageløbet, er det blevet til en andenplads i 1992 i 39.37 for de 13,3 kilometer, ti sekunder efter Flemming Jensen, samt to tredjepladser.

Nu er han motionist. Navnet er Peder Troldborg, 54, vestjyde fra egnen mellem Harboøre og Lemvig. Han bor i dag i Brabrand og er gymnasielærer i Randers.

Et 40 år langt løberliv har inspireret den eftertænksomme og lune vestjyde til at skrive en anderledes og skæv bog med glimt fra en løbers univers. ”Hvor er vi nu?” har han kaldt den.

De dagbogsagtige fortællinger er i hans finurlige, farverige stil båret af hans fine iagttagelser, fascinationen af livet på vejene og de mennesker, han har mødt. Både i den hjemlige andedam og på den lidt større scene. Peder har et stort hjerte.

De store konkurrencers tid er forbi. Fra de gyldne år står tider på 13.43.59 på 5.000 meter, 29.15.69 på 10.000 meter, 8.35.09 på 3.000 meter forhindring og 1.04.22 på halvmaraton.

I 2001 lokkede Gitte Karlshøj ham til at være hare for hende i H.C. Andersen Marathon i Odense. Det var hans debut på de 42,195 kilometer. I 2005 satte han personlig rekord med 2.23.28 i Zürich.

Hans seneste maraton var på den kinesiske mur i 2017, The Great Wall Marathon (det hårdeste og mest ekstreme, han har været ude for). I år har han planer om at løbe New York City Marathon sammen med sine to sønner, Jonatan, 23, og Kalle, 19.

Peder Troldborgs beretning om jagten på sejren i Eremitageløbet i 1992 lød sådan under rubrikken ”Kunsten at kontrollere sig”:

”Det var midt i Dyrehaven, midt i brunstsæsonen, at jeg sprang og kom for tidligt. I et forsøg på at komme væk fra gruppen af kåde løbere på jagt efter den prestigefulde sejr var jeg allerede efter fire kilometer sprunget op ad bakken mod slottet.

Kunne jeg slå et hul inden modvinden på den anden side af Eremitagen, ville de aldrig kunne indhente mig. Jeg var trods alt Danmarksmester på 10.000 meter. Og Danmarks bedste modvindsløber kommer vel fra Hygumbakke ved Vesterhavet.

Desværre havde jeg forregnet mig. Jeg var kommet for tidligt af sted. Seje Bjørn Sivertsen trak som altid feltet, mens Flemming Jensen kontrollerede sig og lå i læ. På Rådvadsbakkerne to kilometer senere slog Flemming kontra, og jeg nåede ham ikke igen. Han vandt med sølle ti sekunder og kunne glæde sig over sin anden E-løbssejr. Hvorimod jeg lige siden har kunnet øve mig på kunsten at kontrollere min skuffelse over aldrig at have vundet Eremitageløbet.”

Det var Peder Troldborgs beretning fra løbet for 26 år siden. Det 50. Eremitageløb finder sted søndag 7. oktober. Læs mere og tilmeld dig klassikeren i Dyrehaven på www.elob.dk

Der er en jubilæumstrøje til alle, og i målet får løberne en stor og unik jubilæumsmedalje.