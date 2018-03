Kampsporten tai chi blev i det gamle Kina brugt til medicinsk behandling.

Det var nok ikke en helt dum idé, for tai chi ser rent faktisk ud til at kunne bruges til behandling af den kroniske smertelidelse fibromyalgi, viser resultaterne af et nyt studie ifølge en pressemeddelelse fra MedPage Today. Det skriver Videnskab.dk.

Studiet viste, at tai chi er mere effektiv til at lindre fibromyalgi-patienternes smerter, end den form for kredsløbstræning, som ellers på nuværende tidspunkt anbefales til patienterne.

Under studiet blev 226 voksne med fibromyalgi blev bedt om at gennemføre ét af fem forskellige træningsprogrammer: Fire forskellige intensiteter af tai chi og et program med kredsløbstræning.

De patienter, der dyrkede tai chi 2 gange ugentlig i 24 uger, følte mere smertelindring end dem, der dyrkede kredsløbstræning 2 gange ugentlig i 24 uger.

Hvorfor den gamle, kinesiske kampkunst ser ud til at virke så lindrende, har forskerne ikke et endegyldigt svar på, men de har et bud.

»Det, vi fandt, tyder på, at patienterne måske har større glæde af tai chi og bedre kan gennemføre og holde fast i træningen på sigt, måske fordi bevægelserne er mildere og har en lav belastning med et minimum af bivirkninger,« skriver Chenchen Wang ifølge pressemeddelelsen i en blog-kommentar til studiet.

Hun er direktør og professor ved Center for Complementary and Integrative Medicine at Tufts Medical Center in Boston, og er en af studiets forskere.

