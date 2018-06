Mere end en million danskere løbetræner regelmæssigt. På gader og stier og i skovene. Men da verdens første motionsløb, Eremitageløbet, så dagens lys i 1969, var billedet et helt andet. Det kan Bent Høyer-Hansen tale med om.

Han var med i premieren i Dyrehaven og har deltaget i motionsfesten i nationalskoven hvert år lige siden. Søndag 7. oktober er han blandt de 23 pionerer, som kan fejre 50 års jubilæum i løbet, der satte gang i motionslavinen.

»Vi var ikke meget for at vise os frem i 1969. Jeg husker, hvordan vi sneg os af sted efter mørkets frembrud til sjove kommentarer fra forbipasserende. Rigtige løbesko kendte vi ikke. Vi løb i flade, brune sko, som man brugte i militæret,« mindes den 71-årige pensionerede ingeniør fra Gentofte.

»Min far havde tilmeldt sig det første løb, men kunne ikke løbe på grund af brok. Min bror Henrik og jeg besluttede at stille op i stedet. Vores far var i skoven som tilskuer og dukkede op fire steder på ruten for at heppe på os.«

Eremitageløbet gik hurtigt i blodet på Bent Høyer-Hansen, og E-dagen – i perioden 1969-1982 i slutningen af september og fra 1983 i starten af oktober – var ”hellig”.

»Jeg har været så heldig, at den ikke er ramt sammen med vigtige familiebegivenheder, og to operationer blev planlagt, så de ikke kolliderede med løbet. Min kone Gunilla løber også og har fået 25 års-nålen.«

Bent Høyer-Hansen og syv træningskammerater løber hver tirsdag og lørdag i skiftevis Dyrehaven og Rude Skov, og han supplerer træningen med veteranfodbold på Skovshoved All Stars.

»Jeg har altid været fascineret af stemningen og det sociale samvær under Eremitageløbet. Det er årets skovtur. Uanset vejret. Jeg har lært mange mennesker at kende i Dyrehaven og glæder mig til 50 års jubilæet 7. oktober. Det er en dag, der betyder meget for alle jubilarer,« siger han.

Bent Høyer-Hansen mindes en sjov episode sidste år i Dyrehaven, hvor han tilfældigt møder den tidligere landsholdsspiller i fodbold, Klaus Berggreen, der er en af E-løbets ambassadører og i år skal være med i løbet for 12. gang.

Lyngby-drengen Klaus Berggreen var ”lungen på midtbanen” på Sepp Pionteks dynamitlandshold i de glade 80ere og spillede i seks sæsoner i Italien, deraf fire succesrige år i Pisa.

I 1983 havde han besøg i Pisa af en kammerat, Ole Schønwandt, og gav ham en fodboldkasket med navnet Pisa SC. Og dén godt slidte kasket løb Bent Høyer-Hansen med, da de mødtes 34 år efter, at Klaus Berggreen havde givet den til en fælles ven.

E-løbet arrangeres af Københavns Idræts-Forening, Københavns Skiklub og B.T. Læs mere og tilmeld dig årets løb på elob.dk.

Alle deltagere får en flot jubilæums t-shirt og en stor og unik jubilæumsmedalje til minde om løbet, der startede en af vor tids største revolutioner, motionsbevægelsen.