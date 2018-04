Dronningen blandt motionsløb, Eremitageløbet, fejrer søndag 7. oktober 50 års jubilæum, og BTs tegner, Claus Seidel, har hvert år siden 90’erne lynskudt den ikoniske motionsfest i Dyrehaven.

Han tegner, hvad han ser i det myldrende menneskehav i skoven, og hans spontane og lunefulde streger er blevet en del af dét løb, der startede en af vor tids største revolutioner, motionsbevægelsen.

»Jeg husker, da BTs journalist for 25 år siden spurgte, om jeg ville med i Dyrehaven og tegne Eremitageløbet. Det er blevet en tradition at komme i skoven og opleve den unikke stemning, som jeg forsøger at få på blokken,« siger Claus Seidel.

»Jeg glæder mig lige så meget som løberne. Bare det ikke regner, men det sker heldigvis sjældent. Jeg husker et par gange, hvor det stormede og piskede ned, og jeg kæmpede med paraplyen og tegneblokken i den ene hånd og pennen i den anden. Så er man virkelig på den. Det er lidt af et kunststykke at skifte papir og undgå, at det bliver vådt. Jeg går ikke hjem og tegner, men tegner det hele på stedet.«

Claus Seidel kommer altid i Dyrehaven et par timer inden starten sammen med resten af BTs reportagehold, så han efter morgenkaffen og rundstykkerne på Hotel Fortunen han liste rundt blandt de glade, forventningsfulde løbere, suge indtryk til sig og fange stemningen, mens de klæder om og varmer op, uden at de lægger mærke til ham.

»Der er sket noget gennem årene. De kvindelige løbere er blevet mere frivole. De gemmer sig ikke længere mellem træerne, hvis de skal tisse inden løbet,« siger han.

Claus Seidel er en af Danmarks bedste teater- og reportagetegnere og fejrede 50 års jubilæum som bladtegner i 2016. Han mestrer alle genrer, men er særlig besat af teatret. I 20 år var han formand for Danske Bladtegnere, og i 2005 var han en af de 12 Muhammed-tegnere i Jyllands-Posten.

»Det er næsten 13 år siden, men fem-seks gange om dagen kører politiet stadig forbi mit hus i Farum. Tankevækkende og grotesk, men det fortæller også om den alvor, PET lægger i sagen,« siger han.

Løb med og få jubilæums-medalje og T-shirt

Dyrehaven er skoven, vi alle elsker og har et forhold til, og for 50. gang bliver den søndag 7. oktober scene for verdens ældste motionsløb.

Kom og løb med og få en oplevelse ud over det almindelige på den klassiske 13,3 kilometer lange rute gennem kong Frederik den Tredjes gamle parforcejagtpark, som i 2015 kom på Unescos verdensarvliste.

Tilmelding sker på E-løbets hjemmeside, elob.dk. Til og med 30. april er startgebyret 300 kr. og fra 1. maj 350 kr. plus administrationsgebyr. I prisen indgår en jubilæums-T-shirt og en stor, unik 50 års-medalje.

Siden starten i 1969 har i alt 656.507 løbere gennemført Eremitageløbet, og af dem har 23 motionspionerer været med alle 49 år.