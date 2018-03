Sportsgrenen motionsfloorball holder ældre mænd i form og styrker deres knogler.

Det fortæller en dansk forsker og ph.d. fra University College Lillebælt i en artikel på Videnskab.dk.

I et nyt studie har forskerne fulgt en gruppe mænd i to år for at finde ud af, hvordan træningen ændrede deres kroppe.

Resultatet viste, at mændene både formåede at holde fast i træningen, og at den modvirkede en række alderdomstegn.

Selvom boldspil generelt er sundt, tyder noget på, at motionsfloorball kan noget særligt for at fastholde mænd i motion, skriver Jacob Vorup, der er humanfysiolog og ph.d. til Videnskab.dk.

Sporten giver nemlig en stærk fællesskabsfølelse på grund af en uformel tilgang og nogle gode relationer, som sporten danner imellem mændene.

Det er vigtigt, da de floorballspillende mænd fik et sundere blodsukker og markant højere knogletæthed i løbet af de to år, hvor forskerne fulgte dem.

Det er et flot resultat, da det normalt går den gale vej med knogletætheden med alderen, påpeger Jacob Vorup.

Når man tager de nye resultater i betragtning, er det ikke utænkeligt, at floorball er blevet fast tilbud og mainstream om 10 år, mener den danske forsker.

Han kunne godt tænke sig at køre et eksperiment, hvor man anbefalede alle pensionister at gribe staven og spille floorball.

Floorball kaldes nogle gange også indendørs hockey og spilles normalt indendørs med hockey-stave og en lille kugle af plastik med huller.

Hvert hold har fem markspillere og en målmand, og kampene spilles i tre perioder af hver 20 minutter.

