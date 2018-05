Danske Ramussen endte på en samlet niendeplads, efter at seerstemmer fra hele Europa reddede vikingerne fra den bundplacering, som længe så ud til at blive en realitet.

»Stemningen er på den gode side af relativt god. Sagt på godt jysk,« siger Jonas Flodager Rasmussen glædesstrålende med funklende øjne, mens hans vikingekor hopper rundt omkring ham og skiftevis jubler, krammer og klapper hinanden på skuldrene kort efter, at lørdagens Eurovision-finale er blevet afgjort.

Og der er masser at klappe hinanden på skuldrene for.

For trods en vaskeægte gyser lørdag aften under dette års europæiske Melodi Grand Prix formåede de danske drenge faktisk at hive en topplacering hjem. Den blev bare ikke vist på tv.

Her så man lørdag aften, hvordan fagjuryerne fra de enkelte lande afgav deres stemmer til den danske sang 'Higher Ground', og vikingerne endte med at rode rundt nede i den tunge ende af feltet, hvor de landede på en 20. plads ud af 26 og for en kort stund gav danske tv-seere grumme flashbacks til 2002, hvor Danmark senest endte som nummer sjok med Malenes 'Tell me who you are' ('Vis med hvem du er' på dansk, red.).

Den bundplacering var seerne dog overhovedet ikke enige i.

Faktisk kastede de europæiske seere så mange stemmer efter den danske sang, at den fik en 5. plads hos seerne - og det gjorde, at Rasmussen og hans kor i allersidste minut endte på niendepladsen, da de to resultater blev talt sammen.

»Ej, det er sindssygt. Efter at juryen ikke kunne lide os, er det bare for sindssygt, at vi har seerne og publikums stemmer,« jubler Jonas Flodager Rasmussen.

Og faktisk viser det sig, at seerne elskede de danske vikinger endnu højere, end han anede på det tidspunkt.

Siden er det nemlig blevet afsløret, at Danmark i sandhed erobrede Europas hjerter allerede i semifinalen torsdag aften. Her er der ikke tradition for en timelang stemmeafgivelse som i finalen, og derfor bliver de ti sange, der går videre til finalen, råbt op i tilfældig rækkefølge.

Og her kunne de fire værtinder efter flere nervepirrende minutter endelig råbe 'Denmark!' som nummer otte ud af ti.

Derfor anede Jonas Flodager Rasmussen faktisk ikke, at seerne her havde givet ham en førsteplads. Sammen med juryens mere afmålte vurdering denne aften endte 'Higher Ground' på en samlet femteplads.

Derfor var det også en afmålt grandprix-sanger, BT fangede efter semifinalen for at høre, om han endnu mente, han kunne slutte vikingetogtet på sejrsskamlen.

»Det er svært at sige. Vi ved jo heller ikke, hvordan vi blev sendt videre til finalen. Om det var en første- eller en sidsteplads blandt de ti,« sagde han.

Ville du gerne vide det?

»Nej!,« svarede han prompte, inden han tilføjede:

»Med mindre det var en førsteplads.«

Og det var det altså. Havde Jonas Flodager Rasmussen og vikingekoret vidst det lørdag aften, havde der nok ikke været grund til at bide så meget negle, som drengene gjorde under juryens stemmeafgivelse.

Isarelske Netta og sangen 'Toy' endte med at vinde årets grandprix, mens de danske vikinger er alligevel glade, stolte og tilfredse.

»Ej, det er sindssygt. Vi havde jo aldrig været så højt oppe blandt bookmakerne (som spåede Danmark på en 15. plads, red.), så man tænker jo, hvad fanden der sker,« siger Jonas Flodager Rasmussen.

»Ja, det er føles som en sejr. Efter det med juryen, der må man sige, at det var os, der var en af dem, der tog det største hop.«