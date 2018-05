Hør en alternativ version af 'Higher Ground' i videoen herover.

»Hvem er det? Det lyder virkelig godt.«

Flere folk stoppede op, vendte sig om og fandt mobiltelefonerne frem, da en flok danske vikinger tirsdag eftermiddag satte sig på en stentrappe langs de smalle, stejler gader op til det ikoniske slot Castelo de São Jorge på toppen af den største bakke Lissabon - hovedstaden i Portugal, hvor dette års europæiske Melodi Grand Prix bliver afholdt.

I front sad den 33-årige sanger Jonas Flodager Rasmussen, der under kunstnernavnet Rasmussen og med sangen 'Higher Ground' skal repræsentere og forsvare de rød-hvide farver under sangkonkurrencen.

Da han åbnede munden bag sit tætte, lange fuldskæg og sammen med sine fem korsangere gav en akustisk version af den danske grandprix-vindersang, der er inspireret af et vikingesagn, blev der prikket på skuldre blandt publikum for at finde ud af, hvem der sang - og hvem de skal kaste deres stemmer efter.

»De er fra Danmark? Så er det klart, de ser ud som vikinger. Dem må jeg huske,« lød det blandt andet fra en forbipasserende kvinde, der fandt sin telefon frem for at nå at optage resten af sangen.

Foto: Laura Rode Nygaard Foto: Laura Rode Nygaard

Omkring hundrede mennesker nåede at forsamle sig i den ellers travle, smalle gade, mens Rasmussen sang, så biler og andre turister nærmest måtte opgive at komme gennem mængden, der brød ud i vilde klapsalver, da sangen sluttede .

Til BT fortalte Rasmussen tidligere tirsdag, at han er glad for den modtagelse, han har fået i Lissabon, siden han ankom om aftenen den 30. april for at begynde det omfattende promoveringsarbejde for at skabe opmærksomhed omkring sig.

»Det er megalækkert, og folk er supersøde. Det har sgu ikke været nogle trælse oplevelser. Hverken med de lokale eller med Eurovision-fans,« sagde han, før han midt i interviewet blev afbrudt af en midaldrende kvinde.

»I'd like to tell you good luck,« sagde hun med tung accent, før hun fortsatte:

»I'm from Israel. I saw you earlier.«

Foto: Maria Christine Madsen Foto: Maria Christine Madsen

Selvom modtagelsen har været god, har det dog også været hårdt at være så længe i Portugal - særligt fordi han er så langt væk fra sin familie, der tæller hans hustru, Mia Mimi Flodager, og deres to små døtre på henholdsvis seks år og 18 måneder.

»Det er da hårdt, og jeg savner dem meget. Men der går lige nogle dage endnu, før jeg får dem at se,« fortalte han.

Hans hustru kommer med til Lissabon torsdag for at se ham, når han før første gang træder ind på Eurovision-scenen til den anden semifinale. De to piger bliver hjemme i Danmark, hvor de bliver passet af deres svigermor.

»Så vi har brugt Facetime rigtig meget,« smilede Rasmussen .

Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Det er ikke kun sangeren selv, der modtager ros for sin sang. Det gør de danske journalister også. Da BTs udsendte medarbejdere mødte op i pressecenteret ved Altice Arena, hvor sangkonkurrencen afholdes, fortalte den portugisiske medarbejder i indgangen, at han synes, Danmarks sang er den bedste.

»Det er min favorit,« forklarede han.

Da BT spurgte, om han sagde det samme til journalisterne fra andre lande, fandt han sin telefon frem.

»Se bare,« sagde han og viste et billede, hvor han står med armen rundt om den danske sanger, før han pegede på et lille dansk flag, han havde klipset på sin bluse.

Tilbage på stentrappen i den smalle gade begyndte der kort efter sangens afslutning hurtigt at danne sig en lang kø af mennesker. Som alle ventede på deres chance for at få taget et billede sammen med den danske viking.

Du kan se Rasmussen synge i den anden semifinale torsdag aften klokken 21 på DR1.