GENOPLEV 'VIKINGENS' KNUSENDE GRAND PRIX-SEJR I LIVE-BLOGGEN I BUNDEN AF ARTIKLEN.



»Har I sparet bassen væk?«

Kritikken af lyden under Dansk Melodi Grand Prix lørdag var til at tage og føle på på de sociale medier.

Her eksempelvis Brontë Aurell, Eva Fog og Thomas Nielsen:

@DR1TV lyden på aftenens grand prix var ufattelig dårlig. Ingen bass og alt skylle skrues op dobbelt. Har i sparet bassen væk?! — Brontë Aurell (@bronteaurell) February 10, 2018

Jeg siger det lige for 3. gang: hvad sker der for lyden?! #drgrandprix — Eva Fog (@PaedagoNok) February 10, 2018

Altså har hørt at lyden altid er bedre i salen, men på skærmen lyder det virkelig ikke godt — Thomas Møller (@moellerthomas3) February 10, 2018

Og det tager DR tager skam meget alvorligt, siger underholdningschef Jan Lagermand Lundme til Ekstra Bladet.

»Det vi gør nu er, at vi ser på, hvor den fejl er opstået. Hvis der altså er en fejl. Det kan være 117 steder. Lyden lød godt ude i OB-vognen. Så det kan enten være signalet. Vi skal finde ud af, om det er alle udbydere, der har klaget over lyden. Fejlen kan også være i DR Byen, hvis der altså er en fejl. Og det skal vi have fundet ud af,« siger han.

Men måske har det heller ikke været et rigtigt Melodi Grand Prix, hvis ikke vi beklager os over lyden, påpeger Julie Nykjær. Det er jo ikke første gang:

Vi skal jo brokke os over lyden, sangene, tøjet, håret, værterne. Ellers er det ikke rigtig #drgrandprix ❤️ — Julie Nykjær (@JulieNykjaer) February 10, 2018

Det blev 'vikingen' Jonas Rasmussen der med halvdelen af stemmerne vandt Dansk Melodi Grand Prix og dermed skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest i den portugisiske hovedstad, Lissabon, til maj.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Jan Lagermand Lundme, men desværre forgæves.



Du kan chatte med Rasmussen søndag klokken 11:30 på bt.dk.



Genoplev lørdagens Grand Prix i LIVE-bloggen herunder: