38 stemmer fra juryen. 188 point fra seerne.

Forskellen taler sit eget tydelige sprog, når det kommer til, hvem der satte mest pris på det danske vikingebidrag til dette års europæiske Melodi Grand Prix, der fandt sin vinder sent lørdag aften.

Efter de 43 landes fagjuryer havde afgivet deres stemmer til den danske sanger Rasmussen med 'Higher Ground', kunne seerne spotte det rød-hvide flag ligge helt nede på en 20. plads på resultatlisten.

Men da seernes stemmer blev afsløret, blev der rykket rundt på det billede, da seerne gav den danske sang femteflest stemmer. Og Danmark endte dermed på en samlet 9. plads.

Da Rasmussen efter afgørelsen møder pressen, lægger han heller ikke skjul på, at han godt kunne have været juryen foruden denne aften.

»Den (juryen, red.) er sgu rimelig træls. Men jeg har også sagt fra start, at jeg var ret sikker på, at vi ville vinde flere stemmer hos seerne, end ved juryen. Vi havde dog ikke regnet med, at vi ville ligge så lavt hos juryen, men det er sådan, det er. Og det er trods alt flertallet, der kan lide vores sang ude i Europa, så det er jo fantastisk,« siger han.

Her ses Rasmussen på scenen under finalen. Foto: FRANCISCO LEONG Her ses Rasmussen på scenen under finalen. Foto: FRANCISCO LEONG

Den 33-årige sanger, der lyder det fulde navn Jonas Flodager Rasmussen, tror selv, at forskellen i antallet af stemmer fra seerne og juryen kan findes i, at hans sang er mere teatralsk end så mange af de andre sange i finalen.

»Vi har hele tiden vidst, at det var at tage en chance med den her sang, fordi den er så teatralsk, dramatisk og 'one-of-a-kind' i sådan en konkurrence her. Så det kan godt være, der er det, som juryen, der har siddet ude i hver deres land, har kigget mere på,« forklarer han og fortsætter:

»Men det har jo virket på skærmen (over for seerne, red.), må man sige.«

Det blev den israelske sangerinde Netta, der løb med sejren. Som tilfældet var med Rasmussen, rykkede seerstemmerne også rundt på billedet hos hende. Efter jurystemmerne var blevet talt op, lå hun som nummer tre. Men seerne var så vilde med hende, at hun endte som nummer et.