Det er en overvældet 'viking', der nu kan kalde sig vinder af dette års Melodi Grand Prix.

Med sit røde skæg, lange hår og med sin kraftfulde stemme sejrede den 33-årige Jonas Rasmussen Flodager, da vinderen af dette års Melodi Grand Prix skulle findes lørdag aften.

Hans sang, 'Higher Ground' - der er inspireret af et sagn om en vikingelegende - endte med at give ham halvdelen af stemmerne og dermed også en suveræn sejr.

Han var derfor stadig en smule omtumlet, da han mødte op i presserummet efter at have sunget vindersangen endnu engang.

»Jeg er overvældet. Og sindssyg stolt over at have vundet,« fortæller han til BT og forklarer, at han ikke nåede at tænke så meget, da hans navn blev råbt op.

»Det hele gik hurtigt, folk begyndte at larme, og jeg tænkte: 'Hvad sker der her', jeg vendte mig rundt, og så gik det langsomt op for mig, hvad der var sket,« siger han.

Sådan så det ud, da Rasmussen stod på scenen til dette års Melodi Grand Prix. Foto: Henning Bagger Sådan så det ud, da Rasmussen stod på scenen til dette års Melodi Grand Prix. Foto: Henning Bagger

Han har tidligere fortalt, at det blandt andet var på grund af hans skæg og hår, at DR tilbage i november kontaktede ham for at høre, om han kunne være interesseret i at give sit bud på sangen, da man havde brug for en, der passede til 'vikinge-rollen' og samtidig kunne synge.

At det eventyr er endt med, at han nu har vundet, det havde han ikke regnet med.

»Nejnej, det havde jeg slet ikke tænkt over dengang. Jeg anede heller ikke, hvem de andre sangere var på det tidspunkt. Men jeg har altid synes, at det var en god sang, og at den havde en god kvalitet. Men det kommer også an på, hvordan man udfører den, og der har samarbejdet med DR været helt fantastisk,« siger han.

Planen er nu, at det skal fejres. Både med familien - hustruen Mia Mimi Flodager og to døtre på henholdsvis 14 måneder og fem og et halvt år - og med holdet, der har ført ham frem til sejren.

»Jeg skal hygge mig,« siger han og griner, før han fortsætter:

»Med alle dem, der har været med. Både på scenen og bag scenen. Og kramme en masse folk. Drikke en øl med dem. Det har jeg ikke fået gjort endnu, fordi vi har haft så meget at se her op til.«

Om han kan bruge sit skæg og sin vikinge-røst til at plyndre sig hele vejen til top til det store Eurovision, der afholdes i maj i Portugal, kan kun tiden vise.

