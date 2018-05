»Det er crazy det hele lige nu.«

Sådan lyder det sent torsdag aften fra den danske viking Rasmussen, efter han erobrede en plads i dette års finale i den europæiske Melodi Grand Prix.

»Det er rimelig vildt. For sevan, hvor er vi glade. Det er helt vildt. Det er en vanvittig følelse,« siger den 33-årige sanger, der lyder det fulde navn Jonas Flodager Rasmussen.

Med vild vind og en mindre snestorm på scenen, mens han sang den vikinge-inspirerede sang 'Higher Ground', sikrede han sig nok stemmer til at sejle videre i konkurrencen sammen med ni andre deltagende lande.

»Hele stemningen fra salen var så overvældende, publikum var fantastiske. Det var den vildeste oplevelse nogensinde, og vi glæder os helt vildt til en endnu vildere oplevelse på lørdag i finalen. Opbakningen fra Danmark har været helt fantastisk. Tusind tak for støtten,« siger han i en pressemeddelelse.

Foto: Armando Franca Foto: Armando Franca

'Vi er pissestolte'

Det er dermed andet år i træk, at Danmark er med i finalen, efter vi både i 2015 og 2016 røg ud i semifinale-svinget.

Det betyder dog ikke, at Rasmussen følte et større pres for at klare sig igennem nåleøjet denne gang. Tværtimod.

»Jeg tror, vi ville have følt et større pres, hvis vi altid havde været i finalen - vi var selvfølgelig i finalen sidste år, men vi følte ikke så stort et pres i dag. Vi ville bare gerne i finalen, og vi gjorde det, så vi er nogle store, glade vikinger,« smiler Jonas Flodager Rasmussen.

Kort efter, han havde stået på scenen, forklarede den glade viking, at han var 'pissestolt'.

»Det var for vildt. Det er et kæmpe privilegium at spille i den her arena foran alle disse glade mennesker. Det er jo for sindssygt. Det gik så hurtigt, de her minutter. Vi er pissestolte og glade,« sagde han umiddelbart efter, at han var kommet ned fra scenen.

Du kan se Rasmussen optræde i finalen på lørdag klokken 21. Det bliver sendt på DR1.