Politieskorte, nationalgarde og mandsopdækning af sikkerhedsvagter. Det er virkeligheden for den danske viking Rasmussen og hans hold af korsangere, når de bevæger sig rundt i Portugal.

Danmark er en krigsførende nation. Derfor har værtslandet for dette års europæiske Melodi Grand Prix valgt at øge sikkerheden omkring den danske sanger og resten af holdet - ligesom de andre lande, der også deltager i krige rundt omkring i verden, også har fået bevilliget eskorte af politi og sikkerhedsvagter, når de bevæger sig rundt i hovedstaden Lissabon, hvor dette års sangkonkurrence afholdes.

At de på den måde bliver passet på og kørt rundt med politieskorte er noget, der har gjort indtryk hos sangeren Jonas Flodager Rasmussen - der gemmer sig bag kunstnernavnet Rasmussen.

»Jeg synes, det er pissefedt, at der er så meget security, og at de har styr på det. Det virker det i hvert fald til, så det er bare dejligt,« siger han og forklarer, at han sammen med sine korsangere bliver fulgt af tre livvagter, hver gang de er ude.

Foto: Maria Christine Madsen

»De er søde, joker med og er skideflinke, og jeg har fuld tillid til, at de kan stoppe enhver, hvis der er nogen, der vil prøve på noget,« siger han og kigger lidt rundt for at pege dem ud.

»Jeg kan ikke lige se dem... De er gode til at gemme sig,« griner han, før han får øje på én, der står omkring syv meter bag ham iført gråt jakkesæt og med en diskret øresnegl i øret.

På taget af nabobygningen til Atlice Arena, hvor Eurovision afholdes i år, står skytter parat og holder øje med publikum. Foto: Laura Rode Nygaard

Det er dog ikke fordi Jonas Flodager Rasmussen eller resten af vikingegutterne har oplevet noget, der har gjort, at det har været nødvendigt for vagterne at træde ind.

»I hvert fald ikke af, hvad jeg har opdaget, så enten er de virkelig gode til deres job, eller også har der ikke været noget,« griner Rasmussen.

'Det er virkelig heftigt'

Det store sikkerhedsopbud er også kommet bag på underholdningschef hos DR, Jan Lagermand Lundme, fortæller han selv til BT.

»Vi har prøvet meget omkring sikkerheden, når vi har været af sted (til shows de andre år, red.), men i år er den virkelig heftig. Meget mere, end jeg har prøvet før. Normalt kan værtslandet godt stille op med en politieskorte i lufthavnen, men så stopper det der,« forklarer han og fortsætter:

»Men her har de besluttet sig for at følge os rundt nærmest nat og dag, når vi er samlet som delegation. Hver gang vi skal noget, er det med politieskorte, med folk fra den nationale garde, og vi har faktisk tre livvagter med, når vi er samlet som delegation. Hele tiden. Selv når vi tager på restaurant og spiser. Er det et meget offentligt sted, går de ind og tjekker området, inden vi kommer derind, og så sidder de og venter ude foran, til vi er færdige, og så bliver vi fulgt tilbage.«

Betjente med politihunde holder øje med publikum, der ankommer til AltiCe Arena, hvor Eurovision afholdes i år. Foto: Laura Rode Nygaard

I begyndelsen var det 'meget underligt', at den danske delegation på den måde blev fulgt rundt af et så stort hold af sikkerhedsfolk, men med tiden er de ifølge Jan Lagermand Lundme på en måde blevet en del af delegationen, fordi de 'jo er søde'.

Dog mærkes det også, at de er professionelle, når det gælder.

»Vi havde en episode, hvor nogen havde glemt noget på hotellet og bad delegationsbussen vende om, og det var jo ikke planlagt, så der kan man se, at de træder i karakter, fordi de er bange for, at noget ikke er, som det skal være,« forklarer underholdningschefen.

Publikum deles ind i mande- og damekø inden grundig kropsvisitering, før de må går ind i arenaen og se showet. Foto: Laura Rode Nygaard

»Det er en smule 'overkill'«

Han fortæller, at den megen sikkerhed og livvagterne er noget, som værtslandet Portugal betaler for, da det er deres beslutning, at det er nødvendigt - ikke DR.

»Så vidt jeg er orienteret, er det kun 11 lande, der har den her sikkerhed. Jeg tror, det er fordi, vi er en krigsførende nation, at der er ekstra sikkerhed omkring os,« siger han, men forklarer, at han dog ikke helt ved, hvorfor det er nødvendigt.

»Guderne må vide hvorfor, for vi føler os på ingen måde chikaneret af nogen eller noget. Det er, hvis du spørger mig, en lille smule 'overkill', men så længe, de selv står for det og betaler det, så er det jo deres valg. Portugal lever af turisme, og de vil nok ikke have, at der sker noget, som kan ødelægge noget for dem,« fortæller han.

Foto: Armando Franca

Han forklarer også, at sikkerhedsopbuddet ikke sætter nogen begrænsning på, hvad Rasmussen eller resten af holdet kan gøre i Portugal.

»Tværtimod. Jonas føler sig nok mere sikker, når han går rundt, fordi han ved, de er lige bag ham. Men nu er Eurovision-fans jo ellers nok de fredeligste fans i verden,« slutter han.