'Taka stökk til hærri jörð'.

De fem små islandske ord, der indgår i dette års danske bidrag til det europæiske Melodi Grand Prix, er endt med at løbe med en del af opmærksomheden - og ikke nødvendigvis på en god måde.

Selvom resten af den vikinge-inspirerede sang 'Higher Ground' bliver sunget på engelsk, har sangskriverne bag valgt at inkludere den islandske sætning, der er en oversættelse af omkvædet, som lyder:

'Take the leap to land on higher ground'.

Men spørger man en islænding - eller en, der kan islandsk - så er oversættelsen ikke helt sprogligt korrekt. Det har flere, siden sangen vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar, pointeret på de sociale medier.

'Det er en god sang, men den der ene linje på islandsk.. Det er som om, de ikke har taget sig tid til at spørge en islænding om den, for det ser ud til at være oversat med Google Translate', skriver blandt andet Hrafn Elí Gunnars på Eurovision World.

Andre skriver, at sætningen - der på islandsk oversættes direkte til 'tag et spring til et højereliggende land' - ikke nødvendigvis er forkert, men en islænding ville bare ikke formulere sig på den måde.

Rasmussen på scenen under en af prøverne. Foto: PEDRO NUNES Rasmussen på scenen under en af prøverne. Foto: PEDRO NUNES

At sætningen ikke er helt korrekt oversat kommer ikke bag på sangeren Rasmussen, der for første gang træder ind på Eurovision-scenen i Portugals hovedstad, Lissabon, torsdag aften til den anden semifinale.

»Det er den heller ikke,« fortæller han med et lille grin bag sit fuldskæg.

»Jeg tror ikke, man siger frasen på den måde på islandsk. De kan godt forstå ordene, men det er vist ikke en helt rigtig frase på islandsk,« tilføjer han.

Det betyder dog ikke, at sætningen bliver ændret forud for torsdagens semifinale - eller en eventuel finale.

»Den bliver, som den er,« siger Rasmussen med et smil.

ARKIVFOTO af Rasmussen før afgang til Portugal. Foto: Mads Claus Rasmussen ARKIVFOTO af Rasmussen før afgang til Portugal. Foto: Mads Claus Rasmussen

Årsagen til, at de svenske sangskrivere valgte at inkludere en islandsk sætning i sangen, er, at islandsk er det sprog, der er tættest på det, der blev talt i vikingetiden.

»Det er ikke helt det samme, men hvis vikingerne kom tilbage den dag i dag, så ville islændinge have nemmest ved at forstå dem, så det er derfor,« siger Rasmussen.

Hvis man ser bort fra fejlen, så har hans korsangere - der synger sætningen mellem sangens omkvæd og vers - fået ros for deres udtale af de islandske ord. Blandt andet af den islandske grandprix-deltager Ari Ólafsson.

»De har fået ros for deres udtale, og det er forståeligt. Dem, der har sagt til os, at det er forkert, har sagt det med et smil på læben. Det er ét ord, der skulle være ændret. Så havde det været anderledes,« forklarer den 33-årige sanger, der lyder det fulde navn Jonas Flodager Rasmussen.

Hvis sætningen skulle være mere korrekt, skulle den have lydt: 'Taka stökk á hærri jörð'.

Han fortæller, at han og resten af holdet bag sangen har været klar over den sproglige fejl fra begyndelsen.

»Vi fik det at vide, da vi fik hjælp til udtalen af det, så vi har været opmærksomme på det fra start,« siger han.

Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Det er ikke første gang, en dansk grandprix-deltager er blevet gjort opmærksom på en sproglig fejl, efter vedkommende har kastet sig ud i et fremmedsprog.

Da Soluna Samay i 2012 sang: 'Should've known better, now I miss you, like Sahara miss the rain' i det danske Melodi Grand Prix, var folk ikke sene til at påpege, at det grammatisk korrekte ville have været 'like Sahara misses rain'.

Teksten blev herefter ændret, så musikskaberne Remee, Chief One og Isam Bs unge sangerinde sang på korrekt engelsk i den europæiske finale i Aserbajdsjan og fik en 23. plads.