Der er ikke længe til, at det danske grandprix-håb Rasmussen skal træde ind på Eurovision-scenen og forsvare de rød-hvide farver. Alligevel er ikke alt, som det burde være.

Den danske grandprix-sanger har allerede måttet vinke farvel til bagskærmen. Og nu kæmper han og hans vikingekor også med storm og sne. Og der er umiddelbart ingen plan b, erkender han.

Mod slutningen af den vikinge-inspirerede sang 'Higher Ground' er det meningen, at Rasmussen og de fire mandlige korsangere skal kastes ud i en form for snestorm på scenen, når de optræder første gang under dette års europæiske Melodi Grand Prix til semifinalen torsdag aften.

Men det vil indtil videre ikke lykkes. Ikke ligesom det gjorde, da Rasmussen optrådte med sangen og vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar.

»Den vind og det sne, som vi havde i slutningen af sangen i det danske, ville vi også have her i Portugal, men det er ikke helt, som vi gerne vil have det. Det mangler at ramme mig med vindmaskinen, og så er sneen også mere skum i stedet for små papirkonfetti-stykker. Så det er lidt anderledes,« forklarer 33-årige Jonas Flodager Rasmussen om den sne, som piskede dramatisk ind i ansigtet på den rødskæggede viking i det danske Melodi Grand Prix, men som på scenen i Portugal falder blidere som julesne.

Nedenunder kan du se et klip fra en af Rasmussens prøver:

Det danske grandprix-håb har haft to tekniske prøver på scenen i Portugal, inden det går løs torsdag. Og her var der hverken vind eller sne nok. Derfor har Danmark fået lov til at få en ekstra teknisk prøve, hvor en anden type sne skal testes - denne sne har den danske delegation medbragt hjemmefra, og efter planen skal den fungere bedre på scenen.

»Så nu må vi se, hvordan det går til den nye prøve. Det bliver spændende,« siger Jonas Rasmussen.

Allerede onsdag aften skal han på scenen foran juryen, som står for at fordele halvdelen af stemmerne til dette års Eurovision, som afholdes i Portugals hovedstad, Lissabon. Derfor skal sneen og vinden gerne sidde i skabet inden.

Hvis sneen ikke fungerer under generalprøven, står det hen i det uvisse, hvad der så skal ske.

»Jeg ved faktisk ikke helt, hvad plan b er. Jeg tror, vi tager den derfra, hvis vi kommer dertil, men vi satser på, at det virker,« siger Rasmussen og forklarer samtidig, at det ikke vil være så hensigtsmæssigt, hvis han skulle få et af de store sæbe-snefnug i munden, mens hans synger.

»Så må jeg håbe, det ikke er nogle store stykker i hvert fald,« griner han.

Rasmussen på scenen under en af prøverne. Foto: PEDRO NUNES Rasmussen på scenen under en af prøverne. Foto: PEDRO NUNES

Udover at sneen og vinden volder nogle problemer for den danske delegation, så har sceneshowet også på andre måder ændret sig fra det, man så i det danske Melodi Grand Prix.

Her kunne man på en bagskærm se rørte vande, som gav illusionen af, at Jonas Rasmussen sejlede på et skib i stormvejr.

Men det bliver ikke muligt med den måde, som scenen er bygget på i Altice Arena, hvor der slet ikke er skærme i baggrunden. Det er dog ikke en ændring, der gør Rasmussen noget.

»Det så røvfedt ud (i det danske grandprix, red.), men det her er en anden scene, og for at være helt ærlig, så er det jo os gutter, der er blikfanget,« siger han og fortsætter:

»Det vil altid være nogle danskere, der vil synes, det var bedre i det danske, og der er helt sikkert også nogen, der vil synes, det er ærgerligt, at det mangler, men det er langt størstedelen af seerne, der ikke har set det før og ikke ved, at der har været vand bagved. Vi har hele tiden vidst, at det ikke var en mulighed her.«

Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Ifølge sangeren selv er den største forskel - hvis sneen og vinden altså falder på plads - fra det danske til det europæiske grandprix, at de fire statister, der var med ham på scenen i Aalborg, er blevet skiftet ud med fire reelle korsangere i Lissabon.

Du kan se Rasmussen optræde første gang til dette års europæiske Melodi Grand Prix, når han træder ind på scenen til den anden semifinale torsdag aften. Du kan se det fra klokken 21 på DR1.