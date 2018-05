At seerne var gladere for den danske viking Rasmussen, end fagjuryerne ved dette års europæiske Melodi Grand Prix var, er der vidst ikke nogen tvivl om. Men hvem stemte egentlig på ham?

226 point.

Så mange sikrede Jonas Flodager Rasmussen sig i alt, da han lørdag aften stod i sangkonkurrencens store finale i Portugals hovedstad, Lissabon.

38 af pointene kom fra fagjuryerne fra hver af de 43 deltagene lande, hvilket placerede Rasmussen som nummer 20 ud af 26.

188 af dem kom fra seerne, hvilket var femteflest point fra den fløj - og nok til samlet set at sikre ham 9. pladsen.

Tager man et dyk ned i statistikken kan man se, hvem der godt kunne lide den vikingeinspirerede sang ’Higher Ground’, og hvem der ikke kunne.

JURY-STEMMER

12 point fra Ungarn

8 point fra Italien

6 point fra Montenegro

3 point fra Finland, Ukraine og Hviderusland

2 point fra Israel

1 point Georgien

Foto: JOSE SENA GOULAO Foto: JOSE SENA GOULAO

SEER-STEMMER

12 point fra Island, Sverige og Ungarn

10 point fra Norge, Finland, Litauen og Australien

8 point fra Holland, Estland og Ukraine

7 point fra Slovenien, Rusland, Hviderusland og Tjekkiet.

6 point fra Polen og San Marino.

5 point fra Østrig, Belgien og Letland.

4 point fra Italien, Israel og Serbien.

3 point fra Tyskland.

2 point fra Frankrig, Irland, Storbritannien, Schweiz, Portugal, Kroatien, Malta, Rumænien og Georgien.

Her ses Rasmussen på scenen under finalen. Foto: FRANCISCO LEONG Her ses Rasmussen på scenen under finalen. Foto: FRANCISCO LEONG

Efter finalen fortalte Rasmussen, at han skam havde forventet forskel på seerstemmer og jurystemmer.

»Jeg har også sagt fra start, at jeg var ret sikker på, at vi ville vinde flere stemmer hos seerne end hos juryen. Vi havde ikke regnet med, at vi ville ligge så lavt ved juryen, men det er sådan, det er. Og det er trods alt flertallet, der kan lide vores sang ude i Europa, så det er jo fantastisk,« sagde han.

Det blev den israelske sangerinde Netta med sangen ’Toy’, der løb med den samlede sejr.

Du kan læse mere om, hvad Rasmussen synes om jury-stemmerne HER.