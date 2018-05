Der er intet grandprix uden en skandale.

Sådan har det været stort set siden 1956, hvor den første Eurovision Song Contest blev afholdt. Sange er blevet beskyldt for at være plagiater, lande er blevet udelukket fra konkurrencen for politiske budskaber, og kys har fået folk til at få aftenkaffen galt i halsen.

Det er dog ikke alle skandaler, der er lige store. Her har vi samlet nogle af de største fra sangkonkurrencens 62-årige historie.

Viste bar bagdel på scenen

Sikkerhedsvagterne fik pludselig travlt under finalen til sidste års Eurovision Song Contest.

Mens stemmerne tikkede ind fra hele verden, underholdt blandt andet forrige års vinder af sangkonkurrencen - Jamala - med sin nye sang. Men få sekunder inde i sangen løb en unavngiven mand dog med opmærksomheden, da han pludselig sprang op på det forhøjede podium, som hun stod på ude blandt publikum.

Manden - som bar et australsk flag rundt om sine skuldre - formåede at løbe en halv omgang rundt om hende, mens hun forsøgte at fortsætte med at synge, før han til sidst valgte at trække sine bukser ned og vise sin bare bagdel for over 180 millioner tv-seere verden over.

Han fik dog ikke lang tid på scenen. Flere sikkerhedsvagter greb hurtigt fat i ham og fik ham flået ned fra podiet.

Jamala fortsatte sin sang uden pauser, efter manden var fjernet.

So this just happened on #Eurovision pic.twitter.com/pFV8QpSRbm — Matt Gallagher (@xMattyG) 13. maj 2017

Cliff snydt for sejren

I mere end fyrre år har der været tvivl: burde den engelske sanger Sir Cliff Richard have vundet, da han deltog i Eurovision med sangen 'Congratulations', som var en stor favorit til at løbe med sejren?

Den engelske sanger blev nummer to i konkurrencen. Vinderen blev Spanien med sangen 'La La La'. Mange mener dog, at der var snyd og aftalt spil involveret i konkurrencen, idet den spanske diktator Francisco Franco menes at have købt og bestukket sig til stemmer fra de andre lande i et forsøg på at booste turismen til landet.

Tidligere har Cliff Richard også selv udtalt:

»Jeg har levet med at være blevet nummer to i så mange år, at det vil være vidunderligt, hvis nogen fra konkurrencen lige vendte sig om og sagde: 'Cliff, du vandt egentlig konkurrencen.«

Demonstranter stormede scenen

Spanske Francisco Franco var også genstand for opmærksomhed i 1964, da Danmark var vært for festlighederne efter sejren med 'Dansevise'.

Her sprang aktivister på scenen - efter Schweiz havde sunget - bevæbnet med protestplakater med teksten 'Boykot Franco og Salazar', diktatorer i henholdsvis Spanien og Portugal. Desuden blev der indtelefoneret en bombetrussel under samme udsendelse.

'Put In' eller Putin?

Det kostede Georgien deres plads i konkurrencen, da de i 2009 stillede op med sangen 'We Don't Wanna Put In', som mange mente var et slet skjult budskab til den russiske præsident Vladimir Putin (deraf 'Put In' i sangens tekst).

Teksten i sangen lød blandt andet:

'We don't wanna put in - Cuz negative move - It's killin' the groove - I'm gonna try to shoot in - Some disco tonight - Boogie with you'.

Organisationen bag sangkonkurrencen - European Broadcasting Union (EBU) - bad Georgien om enten at ændre teksten eller vælge en ny sang. Det nægtede Georgien, fordi man ikke mente, sangen var politisk.

Georgien mente samtidig, at årsagen til balladen skyldtes pres fra Rusland. Derfor endte landet helt med at trække sig.

Stefane & 3G fra Georgien med disco-hittet 'We Don't Wanna Put In' blev bedt om at ændre i teksten. Det nægtede de - og så måtte de ikke være med det år. Foto: STR Stefane & 3G fra Georgien med disco-hittet 'We Don't Wanna Put In' blev bedt om at ændre i teksten. Det nægtede de - og så måtte de ikke være med det år. Foto: STR

Israel vandt - men det ville Jordan ikke være med til

Der var ikke just varme følelser mellem Israel og Jordan i 1978.

Jordan nægtede i hvert fald at vise den israelske sang 'Abanibi', som løst oversat ironisk nok betyder 'Jeg elsker dig', da den blev sunget på scenen. Hvis de jordanske seere zappede sig hen til konkurrencen, kunne de blot se et billede af blomster.

For at gøre sagen endnu mere kompliceret, så endte Israel faktisk med at vinde konkurrencen det år. Men de jordanske tv-broadcastere valgte simpelthen at stoppede transmissionen tidligt, før sangen blev udråbt som endelig vinder. I stedet annoncerede man, at Belgien - som var blevet nummer to - vandt konkurrencen.

Den var nok ikke gået med internettet i dag.

Ishar Cohen vandt det Internationale Melodi Grand Prix i 1978 med sangen Abanibi. Foto: Bent K Rasmussen Ishar Cohen vandt det Internationale Melodi Grand Prix i 1978 med sangen Abanibi. Foto: Bent K Rasmussen

Optrådte iført skudsikker vest

Efter militante palæstinensere i 1972 havde massakreret israelske atleter under De Olympiske Lege i München, blev den israelske sangerinde Ilanit nødt til at fremføre sin sang 'Somewhere' iført en skudsikker vest.

Værtsnationen Luxembourg havde indkaldt alt sikkerhedspersonale, mens konkurrencen stod på, og ifølge den britiske tv-kommentator Terry Wogan var publikum blevet bedt om at blive siddende stille på deres pladser, mens de klappede efter opførslen af sangen, da de ellers risikerede at blive skudt af sikkerhedsvagterne.

Heldigvis skete der intet under konkurrencen, og Israel - som det år havde debut - blev nummer fire.

Det lidt for lange kys

Historien om Gustav Winckler og Birthe Wilkes fatale kys i 1957 er kendt af de fleste grandprix-entusiaster.

Da de to sangere havde sunget 'Skibet skal sejle i nat' ved finalen i Frankfurt, kyssede de hinanden på scenen.

I hele 11 sekunder.

Mange - dog nok særligt danskere - har efterfølgende ment, at det var kyssets skyld, sangen ikke vandt, da juryerne fra de katolske lande naturligvis ikke kunne leve med den slags utugtigheder.

Sangen endte på en tredjeplads.

Gustav Winckler og Birthe Wilke og deres berømte kys. Foto: Ukendt Gustav Winckler og Birthe Wilke og deres berømte kys. Foto: Ukendt

Buh-råb mod Rusland

De senere år har der været en tendens til, at Rusland er blevet mødt af buh-råb fra salen. Det fik for alvor fodfæste i 2014, efter at de russiske tvillinger Tolmachevy Sisters blev udråbt som finalister på Refshaleøen i København. På daværende tidspunkt havde Rusland netop lavet et forbud mod såkaldt ‘homoseksuel propaganda’, og det fik publikum til grandprix'et, som ofte er blevet kaldt en 'homo-fest', til at rase.

Året efter valgte værtslandet Østrig at skrue ned for lyden fra publikum efter den russiske optræden, så reaktionerne ikke kunne høres hjemme i stuerne.

De russiske Tolmachevy Sisters med sangen 'Shine' fra 2014. Der blev buh'et kraftigt af dem. Foto: A3637/_Jörg Carstensen De russiske Tolmachevy Sisters med sangen 'Shine' fra 2014. Der blev buh'et kraftigt af dem. Foto: A3637/_Jörg Carstensen

Optrådte i nazi-kostume

Denne skandale fandt sted før Eurovision blev afholdt, men ikke desto mindre fik den stor opmærksomhed.

Da den 19-årige Emmelie De Forest i 2013 vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Only Teardrops', havde hendes musikere fået lov til at låne tøj fra DRs kostumeafdeling.

Her faldt de over nogle uniformer, som de syntes var flotte. Det viste sig senere, at tøjet tidligere var blevet brugt som nazi-uniformer i en dansk tv-serie.

De fandt derfor noget andet at optræde i, da det blev tid til Eurovision senere det år.