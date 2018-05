På scenen kender danskerne ham som den rå viking med det stålsatte blik og den hårde attitude. Uden for scenen er 33-årige Jonas Flodager Rasmussen dog en almindelig familiefar med blide, blå øjne.

Den garvede musical-performer er nemlig ikke bleg for at klæde sig ud og tage en rolle på sig. Det skete også i Lissabon lørdag aften, da han fik en flot niendeplads i årets Eurovision-finale med sangen 'Higher Ground'.

Efter flere ugers intens øvning kan han nu endelig smide læderjakken, Dr. Martens-støvlerne og eyelineren og blive gode, gamle Jonas fra Langå igen.

Og skægget?

»Det skal helt af,« joker vikingen, inden han smilende tilføjer:

»Ej, jeg har haft mit skæg i 10 år. Så det bliver der. Som jeg har sagt hele tiden, så vil jeg gerne have, at mine børn stadig kan genkende mig, og det kan de ikke, hvis jeg tager det af, så det bliver på. Jeg skal jo også ud at spille nogle koncerter hen over sommeren, og det kunne være ret fedt, hvis de også ved, hvem der står på scenen.«

Det røde vikingeskæg har været genstand for en del opmærksomhed i Portugal og blev også brugt, da Jonas Flodager Rasmussen og hans vikingekor bestående af Mads Engelhardt, Gustav Emil Bresler, Daniel Firth og Jesper Paasch gik på scenen under flagparaden i begyndelsen af lørdagens finale.

Her posererde vikingerne maskulint, mens de nuldrede hinandens skæg.

Vikingerne nuldrer skæg under flagceremonien. Foto: Armando Franca Vikingerne nuldrer skæg under flagceremonien. Foto: Armando Franca

Også fantasy-dronningen J. K. Rowling, der har forfattet de populære Harry Potter-bøger, bemærkede gutternes hårvækst.

'Jeg elskede den allerede alene på grund af skægget,' skriver hun på Twitter om sangen 'Higher Ground'.

I was already loving it just for the beards. #Den #Eurovision https://t.co/JZ2EobnlOP — J.K. Rowling (@jk_rowling) 12. maj 2018

Rasmussens niendeplads i det europæiske Melodi Grand Prix blev en realitet efter en timelang, nervepirrende stemmeafgivelse, hvor juryen ikke gav meget for den danske sang, som derfor endte i den tunge ende af feltet.

Da det blev seernes tur til at afgive deres stemmer, blev hele reultatet dog vendt på hovedet, da seerne gav vikingen en femteplads.

I det samlede regnskab endte det derfor med en niendeplads for Jonas Flodager Rasmussen, der umiddelbart efter finalen udtalte:

»For satan en rutsjetur man. Vi blev ikke prioriteret hos landenes jury, men dem, der tæller, er seeerne og alle dem ude i verden, som har stemt på os som den 5. bedste. Det havde jeg selvfølgelig håbet på, men egentlig kun turde drømme om. Jeg var ret sikker på, at vi nok skulle få stemmer af seerne, men jeg havde ikke turde håbe på, at mine vikinger og jeg kunne komme op på en samlet 9. plads efter at have set juryens resultat. Jeg er vanvittig glad og stolt over, at vi er kommet med i top 10. Af hjertet tak for en kæmpe oplevelse, tak til opbakningen fra Danmark - det har været en hel enorm støtte på hele denne fantastiske Eurovision-rejse.«

Vinderen blev Israelske Netta med sangen 'Toy'.