Intet europæisk Melodi Grand Prix uden en plagiatskandale. Tidligere har vores egen Basim været under beskydning for 'Cliche Love Song' i 2014, men denne denne gang er det Kroatien, der er kommet i fedtefadet.

Og højst usædvanligt lægger landets deltager sig fladt ned: 'Ja, det er den samme sang', erkender Franka, der i første semifinale tirsdag optræder med sangen 'Crazy'.

Skandalen tog sin begyndelse, da sangen 'Ceea ce iubim' dukkede op til overfladen og lød umiskendelig meget som det kroatiske bidrag - denne rumænske sang havde bare ligget på nettet i to uger, da grandprix-sangen blev offentliggjort.

Og så gik internettet amok. For det måtte betyde, at Franka havde stjålet instrumentalsporet fra den rumænske Guez.

Og selvom det ikke er helt sådan, det hænger sammen, så lægger kroatiske Franka og hendes hold sig fladt ned - for ja, dele af musikken i de to sange er faktisk den fuldstændigt samme.

'I kølvandet på spekualtionerne omkring 'Crazy' og plagiatanklagerne bliver jeg nødt til at opklare, at hele sangen er vores arbejde - og kun vores arbejde,' skriver komponisten bag sangen, Branimir Mihaljevic, i en pressemeddelelse om sangen, der er produceret af Denis Mevlja, også kendt som Denzel Beats.

'Vi har fundet ud af, at Denis Mevlja, der lever af at lave og sælge beats på nettet, uploadede en forkert fil i sin webshop ved en fejl, således at det var dele af vores Eurovision-sang 'Crazy', der blev lagt op under et andet navn og uden min accept som med-komponist' fortsætter han.

''Crazy' blev lavet eksklusivt til Eurovision, og denne situation skulle aldrig have været opåstået.'

Også Denis Mevlja udtaler sig i sagen:

'Jeg kan ikke udtrykke nok, hvor ked af det jeg er over, at Franka blev et offer for min klodsethed i en situation, hun slet ikke kendte til, og hun blev naturligvis chokeret,' skriver han.

Da der altså ikke er tale om plagiat, på trods af at kompositionen allerede findes derude, får Franka lov at gå på scenen med sangen 'Crazy'.

Hør de to sange herunder;

Danmark har også tidligere været en del af en plagiatskandale, da Basim og hans 'Cliche Love Song' blev beskyldt for at lyde lige lovlig meget som både The Real Things 'You to me are everything' og Lisa Nilssons 'Varje gång jeg ser dig' i 2014.

Den danske sanger nægtede dog, og gik skam også fri af alle anklager, hvorefter han endte med en niendeplads.