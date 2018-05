»Vi kan ikke tage sejren, hvis vi kun spiller for Eurovision-fans.«

Sådan spår den danske sanger Rasmussen, der i disse dage repræsenterer de rød-hvide farver til dette års europæiske Melodi Grand Prix, der afholdes i Portugals hovedstad, Lissabon.

Bettingfirmaer og oddssættere mener, at Rasmussen og hans sang 'Higher Ground' står til en plads i finalen lørdag, men ifølge dem ender ham i den tunge ende af feltet.

»Vi er tippet til at komme i finalen, og det håber og tror vi på, at vi gør, men så kan alt ske derfra,« siger han.

Her ses Rasmussen på scenen under en af prøverne til dette års europæiske Melodi Grand Prix. Foto: ABIR SULTAN Her ses Rasmussen på scenen under en af prøverne til dette års europæiske Melodi Grand Prix. Foto: ABIR SULTAN

Selv mener han, at blandt andet den israelske sangerinde, der 'er en masse hype om', og den cypriotiske sangerinde, 'der giver et vanvittigt sceneshow', kan tage sejren, ligesom han også synes, at Frankrig har 'en rigtig fin sang', mens den estiske sangerinde synger fantastisk og har 'en vild optræden med sin kjole'.

Rasmussen fire største konkurrenter. Fra venstre: Israel, Cypern, Frankrig og Estland. Foto: Jose Sena Goulao, Francisco Leong , REUTERS/Pedro Nunes og Armando Franca Rasmussen fire største konkurrenter. Fra venstre: Israel, Cypern, Frankrig og Estland. Foto: Jose Sena Goulao, Francisco Leong , REUTERS/Pedro Nunes og Armando Franca

Kan du tage sejren?

»Vi kan ikke tage den, hvis vi kun spiller for Eurovision-fans. Man skal aldrig sige aldrig, det er bare ikke det, vi ligger til. Men hvis vi rammer finalen, som vi håber og tror på, at vi gør, så tror jeg da, vi har en chance, hvis vi rammer det niveau, vi skal ramme, og hvis folk ude i stuerne ser Game of Thrones (en middelalder-fantasy tv-serie, red.) og synes, vi er fede. Der har da før været overraskelser i Eurovision,« siger den 33-årige sanger Jonas Flodager Rasmussen.

Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE Rasmussen med sine fire korsangere, Daniel Firth, Gustav Emil Bresler, Jesper Paasch og Mads Engelhardt. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Den vikinge-inspirerede sang 'Higher Ground' er ifølge ham en 'for atypisk Eurovision-sang' til at kunne vinde, hvis det kun er fans af sangkonkurrencen, der stemmer.

»Jeg tror, det er lidt en 'love it or hate it'-performance. Det er nok lidt hårdt sat op, for det er nok ikke alle, der enten hader eller elsker den. Der skal nok være nogen, der synes, den er i midten. Men der er mange, der rigtig godt kan lide den, og så er der også mange, der ikke kan lide den, fordi den måske er for musical-agtig,« forklarer Rasmussen.

Du kan se Rasmussen gå på scenen torsdag aften klokken 21 til den anden semifinale i dette års Eurovision. Det vises på DR1.