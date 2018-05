Øverst kan du se det historiske øjeblik, hvor en sceneløber afbrød Storbritanniens sangerinde og stjal hendes mikrofon.

Det blev Israel, der kunne løfte trofæet og lade de 50 kilo konfetti regne ned over sig efter en nervepirrende Eurovision-finale i den portugisiske hovedstad, Lissabon, som vil gå over i historien, da en mand pludselig sprang op på scenen og stjal både showet og sangerindens mikrofon.

Danske Rasmussen måtte til gengæld nøjes med en ellers flot 9. plads og 226 point.

Modsat tidligere år - senest ved finalen i Ukraine i 2017, hvor portugisiske Salvador Sobral vandt stort efter en timelang stemmefordeling uden spor af dramatik - har det i år været mere uklart, hvem der ville løbe med sejren i år.

I begyndelsen stod israelske Netta Barzilai og sangen 'Toy' eller cypriotiske Eleni Foureira og hendes 'Fuego' til at vinde hele baduljen ifølge bookmakerne.

Ingen havde dog forudset, at den østrigske sanger Cesár Sampson skulle kunne blande sig i topstriden. Faktisk var han kun spået til at blive nummer 20. Men blande sig i toppen, det gjorde han noget så eftertrykkeligt alligevel.

Israelske Netta med 'Toy'. Foto: JOSE SENA GOULAO Israelske Netta med 'Toy'. Foto: JOSE SENA GOULAO

Cypriotiske Eleni Foureira med 'Fuego'. Foto: Armando Franca Cypriotiske Eleni Foureira med 'Fuego'. Foto: Armando Franca

Særligt fagjury-medlemmer i de 43 medlemslande satte pris på hans bløde nummer, og faktisk endte han med at få en førsteplads af juryen, mens jurymedlemmerne gav andenpladsen til Sverige.

Den stilling lavede seer-stemmerne dog helt om på, da de blev afsløret til allersidst i showet. De stemmer sikrede Israel en klar førsteplads, mens andenpladsen gik til Cypern, efter alle stemmerne var lagt sammen.

I løbet af showet blev fokus dog for en stund fjernet helt fra selve konkurrencen, da en mand formåede at storme på scenen, mens Storbritanniens sangerinde SuRie stod og fremførte sin sang 'Storm'. Manden nåede at vriste sangerindens mikrofon fra hende, før han blev overmandet af sikkerhedsvagter.

Britiske SuRie med 'Storm'. Foto: JOSE SENA GOULAO Britiske SuRie med 'Storm'. Foto: JOSE SENA GOULAO

SuRie, der først for sent opdagede manden, formåede alligevel at bevare fatningen og synge sangen færdig efter den chokerende oplevelse.

Afbrydelsen fik dog ingen betydning for SuRie, der endte i bunden af resultattavlen.

Mod bunden af resultatlisten mente bookmakere og smagsdommere også, at man ville kunne finde den dansker sanger, Jonas Flodager Rasmussen, som ikke blev spået mange chancer for at ende sit vikingetogt med at erobre sangkonkurrencen og plyndre hele Europa for point.

Danske Rasmussen med 'Higher Ground'. Foto: Armando Franca Danske Rasmussen med 'Higher Ground'. Foto: Armando Franca

Inden lørdagens finale mente bookmakerne, at Danmark ville ende som nr. 15, ligesom flere udenlandske pressefolk, som BT har talt med, heller ikke regnede med dansk sejr - omend de elskede den vikingeinspirerede 'Higher Ground'.

»Det er som om, den mangler et eller andet for at blive et super-hit. Alexander Rybak har sit super effektfulde hook, som gør, at man kan synge med med det samme. Den danske er pompøs og fin, men den er måske også lidt for musical-agtig,« sagde svenske Torbjörn Ek fra Aftonbladet.

»Jeg tror ikke, den kan vinde, men jeg tror heller ikke, den ender på sidstepladsen. Jeg synes, at vikinge-delen kunne have været lidt mere kraftfuld. I det sidste minut af sangen sker der ikke så meget,« mente Steven van Gorkum fra australske ESCDaily inden finalen.

Foto: Armando Franca Foto: Armando Franca

Men selvom eksperterne ikke havde spået ham mange chancer, holdt danske Jonas Flodager Rasmussen hele tiden fast i, at miraklerne kan ske i Eurovison.

»Det er sket før. Brødrene Olsen var heller ikke favoritter. Det handler om at ramme det helt rigtige den lørdag aften. Og så tror jeg på, at vi er en 'dark horse', der kan overraske. Det virker til, at vi har en del fans i salen, så hvorfor ikke?,« sagde han kort efter torsdagens semifinale.

Og overraske gjorde de, da de - efter at have fået bundplacering hos bookmakerne - endte som nummer 9 takket være seerstemmerne.