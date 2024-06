Mads Brügger var ikke den første, Amira Smajic gik til, da hun ville stå frem med sine afsløringer.

For inden da bankede hun på døren hos Jakob Kvist, bestyrelsesformand for Impact Press og tidligere forlagsdirektør hos PeoplesPress.

Det afslører han i B.T.s mediepodcast Q&CO.

»Vi er omkring årsskiftet i 2021, hvor hun kom ud til vores nystartede forlag og opsøgte os med henblik på at lave en bog – og vi havde nogle møder, hvor jeg hørte på hendes historier i timevis.«

Men hurtigt fik Jakob Kvist et indtryk af Amira Smajic – muldvarpen i den meget omtalte TV 2-dokumentar 'Den sorte Svane' – der gjorde, at han på daværende tidspunkt vurderede, at han ikke kunne gå videre med projektet.

»Hun var flyvsk, og man kunne ikke stole på alt, hvad hun sagde. Vi tog hende i nogle usandheder. Og hun var også tydeligt meget psykisk sårbar og ustabil.«Kort efter tog Amira Smajic fat på Mads Brügger og Kristoffer Eriksen fra Frihedsbrevet. Efterfølgende sammenlignede Jakob Kvist sine noter med både Brügger og Eriksen.

»Vi kunne sige mange ting til hinanden - blandt andet at hun var meget sårbar, ustabil og manipulerende. Og at det var tydeligt, at man skulle behandle hende med særlig omhu.«

»Dét stod klart for os alle sammen i den proces, og jeg er helt sikker på, at det også har stået klart for de øvrige TV 2-journalister og for TV2s ledelse.«

Ifølge Jakob Kvist kan der ikke herske nogen tvivl om, at Mads Brügger og TV 2 kendte til Amiras psykiske tilstand og hendes fortsatte hang til kriminalitet, da de indgik samarbejdet.

»Det kommer ikke bag på nogen, at hun har begivet sig ind og ud af kriminelle kredse. [...] Det er ikke en verden man bare går ind og ud af.«

Jakob Kvist mener derfor, at TV 2 og Mads Brügger har ageret uetisk i processen, og er endt med at »kaste Amira for løverne.«

»Jeg synes, at man entrerer med en kilde, som man godt ved, er dubiøs og tydeligt psykisk sårbar. Man har ladet dramaturgien tage overhånd, og så kommer en meget sårbar hovedkilde til at stå meget alene.«

»Man har ansvaret for, hvem man tæmmer.«

TV 2 og Mads Brügger har ikke ønsket at medvirke i denne uges afsnit af Q&CO. Efter udsendelsen har B.T. forsøgt at få en kommentar fra Mads Brügger og TV 2.

Mads Brügger henviser til TV 2, der har sendt følgende kommentar fra Michael Nørgaard, redaktionschef for TV 2 Dokumentar:

»Jeg tror man kan sige, at Amiras Smajics kriminelle liv sandsynligvis er ødelagt efter dokumentaren. Vi har hele vejen igennem betragtet hende som meget modig, og vi er fulde af beundring for det arbejde, hun har lavet som muldvarp. Amira Smajic tog et oplyst valg om at agere som muldvarp, og vi har oplevet hende som dygtig og fattet i selv de mest pressede situationer. Uden hendes indsats havde vi aldrig kunne få de historier ud. Vi kan konstatere, at både By- og Landsretten har vurderet, at Amira Smajic har været i stand til at overskue konsekvenserne af sit arbejde som muldvarp.«

Fra 7 minutter inde i denne uges afsnit af Q&CO kan du høre interviewet med Jakob Kvist, hvor også Carlo Siebert, udtaler sig. Han er en af de få, der har kontakt til hende, og han løfter sløret for, hvad hun går og tænker i disse dage.

