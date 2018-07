Burgerkæder og restauranter med kød som det vigtigste på menukortet er pressede her i Danmark. Det skyldes, at stadig flere danskere bliver vegetarer, mens andre indfører kødfri dage.

»Veganere og vegetarer vokser i antal, mens miljøbevidste folk fortsætter med at ville sætte en dagsorden mod oksekød. Jeg tror, der er et vigende marked lige inden for vores segment i en tid, hvor antallet af bøfhuse er vokset i særdeleshed i storbyerne,« siger Hereford Beefstouws ejer og direktør Lars Damgård til Finans.

Han forudser, at bøf- og burgerrestauranterne går så svære tider i møde, at flere af dem må dreje nøglen om.

Allerede i dag kæmper flere af de kendte kæder med røde tal på bundlinjen. Bøfkæden Mash havde sidste år et underskud på 4,3 mio. kr., mens den tidligere bøfgigant Jensens Bøfhus tabte hele 163 millioner kroner. I år måtte burgerkæden Juicy Burger lukke og slukke.

Dog tilføjer Lars Damgård, at han oplever, at mange danskere stadig gerne vil have en god bøf, når de går på restaurant.

En undersøgelse, som Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening har gennemført, viser, at 465.000 danskere undgår at spise kød mindst halvdelen af ugens dage. Omkring 100.000 danskere er vegetarer i Danmark.