For første gang i verdenshistorien hævder Nestlé at have haft held med at 'omstrukturere' sukkeret i sin hvide Milkybar-chokolade. Og det kan mærkes i kalorieregnskabet.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Nestlé, der er verdens største fødevareproducent, har reduceret indholdet af sukker i sin hvide chokoladebar Milkybar med 30 procent. Det er sket ved at bruge såkaldt 'struktureret sukker', som er produceret på virksomhedens anlæg i Dalston i det nordvestlige England og kommer som en reaktion på, at den britiske regering har lagt pres på fødevareproducenterne for at mindske sukkerindholdet i deres produkter for at bremse fedme blandt børn. Og netop reduktionen af sukkerindholdet er selvsagt særligt problematisk for chokolade- og slikindustrien, hvis produkter har sukker som en meget væsentlig ingrediens.

Sukkeret i Milkybar Wowsomes er ifølge Nestlé 'ustruktureret og porøst' og er fremstillet ved at sprøjte sukker, mælk og vand ind i varm luft og derefter tørre substansen.

Chris Hughes, der er forsker hos Nestlé, kigger på selskabets nye sukkerstruktur i et laboratorium i York, England. Foto: PHIL NOBLE/REUTERS

»Mælken stabilisterer den tørrede sukker og hindrer, at det bliver for klistret«, forklarer Nestlé i en udtalelse.

Det fremkomne sukker opløser sig hurtigere, ligesom candyfloss, og giver en sødere smag i munden. Nestlé hævder, at både smagstestere og børn kan lide det.

Kommunikationschef for Nestlé i Danmark, Martin Broberg, siger til BT, at der ikke er aktuelle planer om at lancere Milkybar i Danmark. Han har dog alligevel en god nyhed til danske forbrugere af chokolader som KitKat, Lion, Crunch, After Eight og Quality Street.

»Det omtrukturerede sukker kommer inden for et halvt til et helt år i andre produkter på det danske marked, men selv om vi kan reducere sukkermængden med op til 40 procent, er det ikke så simpelt endda, fordi sukker har andre egenskaber end lige sødmen. Det betyder også noget for konsistensen og holdbarheden af produktet,« siger han.

Faktisk er der allerede skruet ned for sukkerindholdet i morgenmadsproduktet Cheerio. I stedet for at blande sukkeret med de øvrige ingredienser, er det nu trukket over selve Cheerios-ringen.

»På den måde kan vi bruge markant mindre sukker og samtidig bibeholde produktets smag. Siden 2008 har vi reduceret sukkerindholdet i Havre Cheerios med cirka 55 procent,« siger Martin Broberg.