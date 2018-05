Hvis man savner Copenhagen Street Food, er der god grund til at glæde sig til 18. maj, hvor et nyt madmarked åbner på Refshaleøen.

I øjeblikket kan man fra kajen ved Skuespilhuset se til, mens hallen, der tidligere husede Copenhagen Street Food, bliver jævnet med jorden. Nedrivningen kan være trist at overvære, hvis man er en madglad københavner, men der er ingen grund til at fortvivle.

Fredag 18. maj er der nemlig officiel åbning af et helt nyt streetfood-mekka på Refshaleøen.

Navnet er Reffen, og det er folk fra Papirøens populære madmarked, der står bag.

Reffen huser mere end 50 boder med mad, drikkevarer og kreative værksteder, og på det store udendørs område kan man spise sin mad ved et af de mange borde, som står linet op langs vandet, eller man kan slå sig ned i solstole og nyde udsigten over havnen.

Foto: PR Foto: PR

For at blive helt klar til åbningsdagen har stadeholderne holdt generalprøve i en uges tid, men den officielle åbning finder først sted fredag 18. maj. Her åbner boderne kl. 15, og der kan købes mad frem til kl. 21, mens barerne har åbent frem til kl. 22.

Åbningsdagen byder bl.a. på tale ved overborgmester Frank Jensen samt musik leveret af den danske sanger/sangskriver Rasmus Hedeboe og en håndfuld DJs.

Mad fra hele verden

Reffen har fokus på økologi og bæredygtighed, hvilket bl.a. betyder, at man skal spise sin mad med komposterbart service, og boderne er så vidt muligt bygget af genbrugsmaterialer.

Udvalget af mad er bredt og dækker det meste af verden. Du kan for eksempel sætte tænderne i italiensk polenta, hawaiiansk is, afrikansk simremad og islandske skyrkager.

Priserne ligger mellem 75 kr. og 150 kr. for en ret.

Fremover vil Reffens madboder holde åbent alle dage kl. 11-21, og de kreative værksteder kan besøges kl. 12-20. Barerne åbner kl. 10, og sidste udskænkning er kl. 22.

Hvad: Reffen

Hvor: Refshalevej 167A, København K

Hvornår: Åbner fredag 18. maj kl. 15