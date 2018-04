Et 'rædselskabinet' af en salatbar, skuffende laks, dårlig bearnaisesauce og for dyre priser. Jyllands Postens madanmelder Anders Halvskov langer ud efter den kendte steakrestaurant A Hereford Beefstouw i en harsk anmeldelse.

Et besøg i restauranten i Herning kastede blot tre stjerner af sig, hvor det kun var omgivelserne og servicen, der trak oplevelsen op fra to.

Særligt restaurantens salatbar mindede Anders Halskov mere om Jensens Bøfhus og Flammen end om Köd og Mash, som Hereford sammenligner sig selv med.

'For yderligere 85 kr. kan tilkøbes salatbar, men et kig i montren afslørede et rædselskabinet af bizarre helfabrikata: chilipeanuts, syltede hvidløgsfed og videre i den dur. Og alt for lidt egentligt grønt. Helt som man ser det på Bones, Jensens og Flammen. Nej tak,' skriver han.

Anders Halvskov mener, at man betaler alt for meget i forhold til, hvad man får.

'Priserne er nemlig som hos de dyre bøf-steder, men kvaliteten af måltidet er som på de billigere alternativer. Man betaler ganske enkelt for meget for for lidt. Ned med priserne eller op med kvaliteten. Lav salatbuffeten grønnere, eller bland selv nogle gode salater. Få nogle flere vine på glas. Pisk en ordentlig bearnaise, og servér en anstændig portion. Og drop industriprodukterne. Så skal vi nok komme og spise bøf igen,' skriver han.

Det eneste, der hiver anmeldelsen op fra to stjerner, er den gode service og smukke omgivelser, slutter han.

Ærgrer direktøren

Direktøren for selskabet bag A Hereford Beefstouw, Lars Damgaard, er ked af, at de kun får tre stjerner. Men han mener, at anmeldelsen er lige voldsom nok.

»Jo bedre karakter vi får, desto mere stolte og glade er vi, og han er jo trods alt glad for omgivelserne og betjeningen og det meste af maden. Men salatbaren fylder meget i overskriften. 'Et rædselskabinet' er voldsomt at bruge, specielt fordi at halvdelen af salatbarens varer faktisk er friske, og det forbigår han. Det er det, man gerne vil have i Herning,« siger han og pointerer, at man ikke kommer til at ændre meget.

»Alle har ret til en mening. Vi analyserer hans anmeldelse, men det er normalt ikke noget, man gør noget ved. Han er utilfreds med dressingen, som han siger er købt, men den laver vi faktisk selv. Vi har forsøgt med en ny salatbar i Tivoli, der er mere sæsonbestemt, men det får vi altså også hug for. Det er en svær balance,« siger Lars Damgaard.

Direktøren mener, at det er korrekt, at Hereford Beefstouw bør sammenlignes og skal konkurrere mod andre dyre steakrestauranter som Retour Steak, Köd og Mash. Men han mener ikke, at de halter efter på kvaliteten.

»På nogle områder er vi det samme, og så er der andre områder, hvor vi ikke er,« siger han.

Hereford Beefstouw har 11 restauranter i Danmark og fire i udlandet, to i Australien, en i Sverige og en på Grønland. Restauranten blev grundlagt i 1971.