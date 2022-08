Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kraftige vindstød har ramt Medusa Festival i den spanske by Cullera, der har fået flere strukturer og scener til at falde sammen.

Ifølge El Mundo er en 28-årig mand afgået ved døden og mindst 17 er såret.

Angiveligt skulle det være et stort skilt ved hovedindgangen på festivalen, der er faldet ned over publikum samt andet opsætning ved scenerne.

Organisatorerne af festivalen har udsendt en udtalelse på Facebook efter hændelsen.

»Vi er fuldstændig knuste og forfærdede over det, der er sket. Ledelsen af Medusa Festival vil gerne udtrykke vores dybe og oprigtige medfølelse med dem, der er berørte af de fatale konsekvenser, der indtraf i aftes.«

»For et par timer siden er byen Cullera og andre omkringliggende området blevet overrasket over usædvanlige vejrforhold, der forårsagede forskellige skader på strukturen på festivalen. Omkring klokken fire om morgenen ødelagde en uventet voldsom kuling områder på festivalen, hvilke fik ledelsen til at træffe en beslutning om, at alle skulle forlade koncertområdet for at garantere folks sikkerhed,« lyder det.

Ifølge meddelelsen fik vejret ulykkelige konsekvenser for nogle af deltagerne ved festivalen.

Det spanske meteorologiske agentur har udtalt, at man har set 'varme udblæsninger' i løbet af natten med meget kraftige vindstød i Valencia.

Fænomenet fik temperaturerne i Valencia op på 40,5 grad.

Man har suspenderet festivalen efter ulykkerne.

De 17 sårede er flyttet til hospitalerne Gandua, Alzira, La Fe og Clínico.

Ifølge El Mundo er Sundhedsministeriet ved at danne sig et overblik over hændelsen og vil give flere oplysninger de kommende timer.

Festivalen skulle have dannet ramme om fest for 320.000 mennesker indtil søndag.

Medusa Festival er kendt som en af de største for elektronisk musik.