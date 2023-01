Lyt til artiklen

Allerede før jul afslørede statsminister Mette Frederiksen (S), at den nye SVM-regering vil afskaffe store bededag for at frigøre flere penge til Forsvaret.

Forslaget er endnu ikke blevet vedtaget i Folketinget, men hvis det sker, gør det den 5. maj i år til danmarkshistoriens sidste store bededag, og det tror kommunikationschef hos Coop, Lars Aarup, kan give et salgsboom af hveder i deres butikker, der tæller kæder som SuperBrugsen, Kvickly, 365 discount og Irma.

»Protest-hvederne bliver store i år. Jeg tror, at al den her snak om store bededag, en helligdag som normalt måske ikke får så meget opmærksomhed, vil sætte ekstra gang i salget af hveder i år.«

Kommer du til at spise flere hveder i år i protest over den mulige afskaffelse af store bededag?

»Generelt set er det jo ikke så godt for de små lokalsamfund, hvis man fjerner en helligdag, hvor de små butikker er de eneste, der må holde åbent. De små butikker er meget afhængige af den omsætning, de kan få på helligdage, så det er sådan set den største bekymring lige nu, men i forhold til hvedesalget, tror jeg, vi får solgt flere i år alene af den grund, at vi snakker om det.«

Hos Salling Group, der har butikskæder som Føtex, Bilka og Netto lyder det kort i et mailsvar fra kommunikationschef Pernille Bonne Neisig:

»Traditionen med at spise hveder hænger jo sammen med store bededag, og mens vi ikke blander os i hvilke helligdage, der er i Danmark, vil vi formentlig sælge hveder uanset om dagen forbliver en helligdag eller ej.«

Varme hveder – her fra Guldbageren i Bagsværd. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Varme hveder – her fra Guldbageren i Bagsværd. Foto: Kristian Djurhuus

Traditionen med at spise varme hveder aftenen før store bededag kan ifølge Dansk Historisk Fællesråd føres tilbage til midten af 1800-tallet, hvor bagerne aftenen før bagte hvedetvebakker til deres kunder, så de selv kunne holde fri dagen efter.

En anden gammel store bededagstradition, som kan foretages, uanset om butikkerne sælger varme hveder eller ej, er at tage en spadseretur i det gamle København.

I gamle dage gik det finere borgerskab nemlig tur på Københavns volde aftenen før store bededag, mens de lyttede til Vor Frue Kirkes klokkespil.

Klokkespillet blev ødelagt ved et bombardement af København i 1807, og da en stor del af voldene siden blev sløjfet, skiftede man efter 1850 over til Københavns kastel og Christianshavns vold.

