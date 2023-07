For svigtede kæledyr er den igangværende danske sommer en svær tid.

Dyrenes Beskyttelse melder nemlig overfor B.T., at der er i sommerperioder som netop nu kommer særligt mange dyr ind på deres internater – samtidig med, at organisationen har sværere ved at finde plejefamilier til de nødstedte dyr.

»Det er særligt nu, vi får nødstedte katte ind. Katte, som umiddelbart ikke har nogen ejer, særligt mange killinger og andre dumpede dyr, som folk har sat i en papkasse på en resteplads og så videre,« forklarer Karina Fisker, der er internatchef for Dyrenes Beskyttelse, samt internatleder i Nordjylland.

»Det skyldes, at hvis man ikke får neutraliseret sine katte, så får de jo killinger, og det kan komme som en uventet overraskelse for mange, samtidig med at katte jo følger deres naturlige instinkt og strejfer mere rundt og tager på langfart end i vintermånederne,« forklarer internatchefen.

Særligt kattekillinger bliver der indleveret mange af til Dyrenes Beskyttelses internater i sommerperioden. Foto: Privat / Arkiv.

Lige nu sidder der 1.649 dyr og drømmer om en familie på Dyrenes Beskyttelses ti internater.

Men internaterne er allerede godt fyldt, samtidig med at det er højsæson for indleveringer af svigtede kæledyr.

Og det betyder særligt, at der er mangel på midlertidige plejefamilier.

»Vi har fået rigtig mange missemødre med deres killinger indleveret, og så er det endnu sværere at finde plejefamilier,« forklarer internatchef Karina Fisker.

»For missemor skal selvfølgelig med i pleje i de 12 uger, killingerne skal passes, indtil de kan komme tilbage på internatet. Og det giver flere udfordringer med at finde plejefamilier, for så er det endnu vigtigere, at plejefamilien har et ledigt rum, hvor kattene kan trække sig tilbage.«

For at gøre ondt værre, så er sommeren også en endnu sværere tid end normalt at finde efterfølgende permanente familier til kattene og de andre indleverede kæledyr.

»Vi kan godt mærke, at her hvor skolernes ferie går i gang, så daler antallet af adoptioner. Men når familierne så er tilbage fra ferie, så har de også gerne brugt tiden til at overveje en ny kat, kanin eller hund,« forklarer internatchefen.

»Vi er stadig udfordrede af at finde plejefamilier til killingerne, men det er ekstra kritisk, når killingerne kommer tilbage fra deres plejefamilier, for så bliver der mere end fyldt ude på internaterne,« gruer Karina Fisker.

Alle kan hjælpe

Hvis de indleverede kæledyr efter tre dage ikke har fundet en oprindelig ejer, så gennemgår dyret et større sundhedstjek, hvor katte eksempelvis bliver neutraliseret, chippet og øremærket, før processen med at finde en midlertidig eller permanent familie går i gang.

Karina Fisker opfordrer derfor alle, der måtte have mulighed for det, for at henvende sig til deres lokale internat for at hjælpe.

For alle kan være plejefamilie for en killing eller en kattefamilie.

»Man skal bare have et værelse, hvor en mor med killinger kan bo i 12 uger, indtil de er klar til at tage videre. Vi klæder folk på og giver dem en introduktion til alt, der kan ske, og de får betalt deres foder og kattegrus og stillet en dyrlæge til rådighed,« forklarer internatchefen.

Også kaniner og andre kæledyr bliver overladt til de frivillige på internaterne i stor stil over sommeren. Foto: Privat / Arkiv.

Lige nu er der 1.649 dyr tilknyttet Dyrenes Beskyttelses ti internater landet over, mens 'et par hundrede' familier har dyr i midlertidig pleje.

Og der mangler stadig samlet omtrent 50 plejefamilier.

»Så vi vil sætte rigtig stor pris på al den hjælp, vi kan få,« forsikrer Karina Fisker.

Dyrenes Beskyttelse har internater i Gudhjem, Aakirkeby, Brande, Aarhus, Viborg, Hjallerup, Ejby, Stubbekøbing, Roskilde og Fuglebjerg.