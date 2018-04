Tina Lund er atter klar til at indtage de danske tv-skærme i 'Forsidefruer' på TV3.



‘Forsidefruer’ er tilbage i aften på TV3, og Amalie, Janni, Jackie, Sarah Louise, Tina og Gunnvør er endnu engang klar til at give seerne et indblik i deres liv. Først var der tvivl om, hvorvidt Tina Lund atter ved på holdet, men det er nu helt officielt: Tina Lund ER med igen, og det er der flere årsager til:

– Jamen, hvorfor ikke sige ja til at være med igen? Nu har jeg jo været sammen med pigerne i sæson 1 og 2, så hvorfor ikke køre videre? Jeg synes, at flere af pigerne er rigtig søde, og jeg håber også, at jeg får lov til at vise lidt min seriøse side med mit arbejde og min sport. Og så er det sjovt at lave noget andet end bare at arbejde, fortæller Tina Lund til Realityportalen.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

LÆS OGSÅ: Dansk realitystjerne i sorg efter brud fra hemmelig kæreste

Derudover har det betydning, at Tina er med i et program, seerne rent faktisk gerne vil sætte sig foran skærmen og se.

– Det har været en succes. Folk kan tale godt eller grimt om det, som de vil; det har jo været en succes. TV3 har været dygtige til at lave et godt cast, som er underholdende. Det er ikke kun arbejde eller sjov og ballade; det er et godt mix af et underholdene program, så hvorfor ikke?, siger hun.

Der er flere gode grunde til, at man som seer skal glæde sig til tredje sæson af ‘Forsidefruer’

– Vi er jo seks piger, og der sker jo hele tiden noget i vores liv, kan man sige. Der er en masse udfordringer – både på godt og ondt – og en del af det, bliver vist på tv. Vi lærer hinanden bedre at kende; på nogen punkter er det godt, og på andre punkter, er det skidt. Det kommer til udtryk i selve serien, fortæller Tina Lund.

‘Forsidefruer’ sendes i aften klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.

LÆS OGSÅ: ‘Besat af Bad Boys’-stjerne kvæstet i uheld

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-babe er gravid med fodboldspiller



​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.