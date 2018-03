Hvem mon skifter flest lortebleer hjemme hos familien Linde Ingversen?

Det er lige godt og vel en måned siden, at Sofie Linde Ingversen og Joakim Linde Ingversen blev forældre til lille Trine, som kom til verden den 17. februar. Selvom alting er meget nyt, så tøver Sofie Linde slet ikke med at overøse sin mand med rosende ord.

– Joakim er genial. Man lærer hinanden at kende i nye roller, og jeg er bare så stolt af ham. Joakim er verdens bedste far og mega sød og sej. Vi har det godt. Vi havde forventet, at det ville blive helt vildt sindssygt, og det er det også, men på den total fede måde. Vi er vildt glade, fortalte hun efter ‘X Factor’ fredag aften, hvor hun var tilbage som værtinde.

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

LÆS OGSÅ: Her er Sofie Lindes 3 største ‘X Factor’-øjeblikke

Rollefordelingen hos Linde Ingversen familien er således, at Sofie ammer, mens Joakim skifter lortebleer, og selvom Sofie og Joakim er glade, så går der nok noget tid, før planerne om barn nummer to begynder at indfinde sig hos parret.

– Det er ikke for tøsedrenge at føde, men det kunne jeg godt finde ud af. Hun er sund og rask, så på den måde gik det, som det skulle. Der går lige noget tid, før jeg gør det igen, vil jeg sige, men det er det største, jeg nogensinde har prøvet. Man fjerner bare fokus fra egen navle, og så er der bare noget, der er vigtigere end alt andet, fortalte Sofie med et smil.

LÆS OGSÅ: Nadia Shila: Min mor er ikke udviklingshæmmet, men …

LÆS OGSÅ: 10 års ‘Paradise’-jubilæum: Se Rikkes vilde forvandling

LÆS OGSÅ: Natascha Linea har skiftet navn til Princess

Artiklen er bragt i samarbejde Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.