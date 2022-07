Lyt til artiklen

Fredag er det blevet offentliggjort, at Sønderborg får sin første officielle pride-parade.

I slutningen af august skal der ikke bare være optog igennem den sønderjyske by, der skal være en hel pride week, hvor foreningen bag, LGBTQ+ Sønderborg, inviterer til foredrag, workshop og andre aktiviteter i mangfoldighedens navn.

Men desværre er det ikke alle, der har taget lige godt imod den nyhed.

Modstanden mod priden har de også mærket i foreningen bag, fortæller forperson for LGBTQ+ Sønderborg, John Brandt, til B.T.

John Brandt er forperson for LGBTQ+ Sønderborg, som står bag den sønderjyske bys første officielle pride. Foto: Privat Vis mere John Brandt er forperson for LGBTQ+ Sønderborg, som står bag den sønderjyske bys første officielle pride. Foto: Privat

»Selvfølgelig er der altid nogen, der kommer med nogle kommentarer på Facebook, hvor man tænker: 'Uha, hvis du har sådan nogle kommentarer, så skulle du nok ikke skrive', men det er jo sådan, verden er. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kan annoncere, at nu får vi en pride i Sønderborg.«

På kommentarsporene under annonceringen af priden vrimler det med meldinger om, at det er »spild af skatteydernes penge med det ekstra politi«, at »det der pride-halløj har taget overhånd«, »nu må det være nok« og »godt, vi skal noget andet der«.

»Men det understreger også vigtigheden af, at vi får en pride i Sønderborg, for der er stadig mennesker, der har noget imod LGBT'ere,« mener John Brandt.

Ifølge ham er tolerancen generelt større i de store byer som København.

»Der bliver set mere ned på det herude, og det er et større problem. Men det er derfor, det er vigtigt, at priden også kommer ud i småbyerne, så man får vist, at det ikke er farligt. For jeg tror, det handler om uvidenhed, hvor man har de her stereotyper inde i hovedet, samtidig med en manglende synlighed.«

Det har LGBTQ+ Sønderborg-formanden selv oplevet i sin lille by.

»Der er flere, der siger, at de ikke vil gå hånd i hånd op gennem gågaden, fordi de er bange for de konsekvenser, det kan have, og de tilråb man nu kan få og sådan nogle ting.«

Hvis I har mødt modstand mod priden, kunne man så ikke tænke, at det var lidt for stor en mundfuld at starte med en hel uge?

»Det kunne man måske godt sige, men det synes jeg ikke. For skal der være fest, så lad der være fest! Det var en del af vores overvejelser, at hvis vi kun holdte en dag, så virkede det måske lidt tamt. Så var det bare en gåtur og så var det dét. På den her måde for vi virkelig fejret og gjort det, vi er sat i verden for: Vi er en folkeoplysende forening.«

ARKIV. Copenhagen Pride Parade fra Frederiksberg Rådhus til Rådhuspladsen i København, lørdag den 18. august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIV. Copenhagen Pride Parade fra Frederiksberg Rådhus til Rådhuspladsen i København, lørdag den 18. august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Så i første omgang skal priden bare afholdes.

»Det er vores første officielle pride, og vi er en ny forening, vi har ikke rigtigt nogen penge til at gennemføre det eller noget som helst, så det bliver en succes, hvis bare vi får en fest,« siger John Brandt.

»Jeg har det sådan, at hvis der kommer 50, og vi får en fest, så har det været en kæmpe succes. Kommer der 100 eller 30, så har det også været en succes. Antallet er ikke vigtigt, bare vi er med til at gøre en forskel.«