Der er gået næsten et år, siden seerne slap Anne og Todd, men nu kan man igen følge deres liv.

Anne fra Aalborg og Todd fra New Zealand vandt det grønne hus i Gistrup, lidt udenfor Aalborg, i ‘Nybyggerne’ i april sidste år. Siden har man kunnet følge dem på deres blog, men i aften vender de atter tilbage til de danske tv-skærme. I programmet ‘Anne og Todd: Sådan er det gået’ ser de tilbage på den tid, der er gået, siden de meldte sig til programmerne.

Næste kapitel i deres liv er drømmen om at udvide familien med en lillebror eller en lillesøster, og så drømmer de om at styrke Lilys rødder til Todds fødeland, New Zealand. Den første af drømmene kan de ikke gøre så meget ved andet end at forsøge, og Anne har i den forbindelse skrevet på parrets blog, at man ikke altid selv er herre over det der graviditetscirkus.

Men til gengæld kan familien benytte ventetiden til at gøre noget ved den anden drøm og styrke Lilys rødder i New Zealand, derfor rejste den lille familie i juleferien 2017 til New Zealand, for at fejre jul og Lilys fire-års fødselsdag på den anden side af jorden.

Den rejse og hele rejsen siden kameraerne slukkede for 13 måneder siden kan man følge i aftenens program om Anne og Todd, som sendes lige efter ‘Nybyggerne’.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.