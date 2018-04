Rikke Chili blev påkørt bagfra af en bil, og det kostede hende en tur på skadestuen med ambulance.

Rikke Chili, som lige nu er aktuel i ‘Divaer i junglen’, har været involveret i et trafikuheld, hvor hun er blevet påkørt af en bil.

– Det var en bil, der kom kørende bagfra, og han må åbenbart have været uopmærksom, da han kørte ind i mig. Jeg fløj op i luften og landede på albuen, fortæller Rikke Chili til Realityportalen.

LÆS OGSÅ: Så meget tjener Geggo og Cengiz

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

Det voldsomme uheld resulterede i, at Rikke Chili røg med ambulancen på skadestuen og fik armen i gips.

– Ambulancen og politiet kom, og jeg blev kørt afsted. Det hele gik ret hurtigt. Jeg har vanvittig ond over hele kroppen, men selvfølgelig primært i armen. Det er dog nok mere på grund af væsken, der trykker på nerverne i albuen og ikke så meget selve bruddet, fortæller hun.

LÆS OGSÅ: Janni om Rikke Chili: Hun boller med alt og alle

LÆS OGSÅ: CHOK: Philip og Simone flytter fra hinanden

Dårlig timing

Timingen er rigtig dårlig, for Rikke Chili har travlt med sin nye job, som hun fik umiddelbart efter hjemkomsten fra jungen i Ecuador, hvor ‘Divaer i junglen’ er optaget.

– Det kommer meget ubelejligt, som sådan noget selvfølgelig altid gør, da jeg rejser til Tyrkiet i morgen med arbejdet, og jeg kommer til at være konstant på farten med patienter, så det bliver lidt mere besværligt, men alt i alt: Jeg er lykkelig for, at der ikke skete mere, og jeg føler mig utrolig heldig, siger hun.

Realitybaben fortæller, at hun stadig kan rejse til Tyrkiet for at arbejde, og at hun må bide smerten i sig og spise smertestillende. Én ting er i hvert fald helt sikkert:

– Nu bliver der købt en cykelhjelm, understreger Rikke Chili.

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

LÆS OGSÅ: Silas Holst bekræfter forhold med ‘Paradise’-hunk

Du kan opleve Rikke Chili i ‘Divaer i junglen’, som løber over skærmen klokken 20.00 på TV3.

Foto (Privat) Foto (Privat)

LÆS OGSÅ: Fie jubler over rygestop: Men hun ryger stadig

LÆS OGSÅ: Trods stram økonomi: Ung mor afslører familieforøgelse

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.