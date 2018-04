Der er særligt én af de andre 'Divaer i junglen'-divaer, som har overrasket Sasha Klæstrup.

Sasha Klæstrup var med i den nye sæson af ‘Divaer i junglen’, indtil hun i seneste afsnit måtte trække sig med en skade i ryggen. Her medvirkede hun sammen med fem andre divaer, nemlig Janni Ree, Fie Laursen, Maja Bebe, Rikke Chili og Caroline Petersen. Særligt én af divaerne overraskede Sasha positivt.

»Fie har virkelig overrasket mig positivt. Jeg har snakket lidt med Fie herhjemme, men har stadig haft mine fordomme om hende. Nu har jeg selv venner i realityverdenen, som har snakket dårligt om hende, men hun overraskede mig,« fortæller Sasha til Realityportalen og fortsætter:

»Hun er en fantastisk person. Hun er en stærk person, og hun kan faktisk klare rigtig meget. Jeg er sindssyg stolt over at kende hende.«

'Janni er den største diva'

Der er ikke rigtig nogen af de andre, som har overrasket Sasha negativt. Hun har holdt sig fra dramaet og blandet sig udenom. Hun er dog ikke bange for at fortælle, hvem der er den største diva.

»Janni er den største diva. Det er ikke, fordi hun har mange penge og er gift med en rig mand, men alt det med at sove udenfor og ikke kunne komme i et rigtigt bad; man kunne godt mærke, at det synes hun ikke var sjovt. Det gjorde ingen af os, men Janni er en diva – og det er ment virkelig positivt.«

Sasha fortæller, at hun er åben for mere reality. Hun har bare ét krav, og det er, at hun skal have lov at have kontakt til sine børn under optagelserne.

Du kan se ‘Divaer i junglen’ hver mandag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

