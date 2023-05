En møbelsamling, der blandt andet har bestået af Høvdingestol og Pelikan-bordet er blevet solgt til millioner.

Det var intet mindre end tre verdensrekorder, der blev slået, da en lille, men udsøgt privatsamling møbler af den verdenskendte danske møbelarkitekt Finn Juhl var på auktion.

Seks varenumre opnåede en samlet salgspris på svimlende 3,67 millioner kroner inkl. salærer.

Det skriver Lauritz.com, der stod for salget, i en pressemeddelelse.

De seks varenumre bestod af to borde, en NV-45 sofa, tre armstole og en Høvdingestol.

Sofaen, model NV-45, opnåede en salgspris på 619.000 kroner inkl. salær. Det er verdensrekord for modellen.

De to armstole i samme model opnåede en salgspris på 800.000 kroner inkl. salær. Det er verdensrekord for parret.

Den sidste armstol var også i samme model, men den opnåede en salgspris på 381.000 kroner inkl. salær. Hvilket også er verdensrekord for modellen.

Sofaen, model NV-45, blev solgt for knap 620.000 kroner. Foto: Lauritz.com Vis mere Sofaen, model NV-45, blev solgt for knap 620.000 kroner. Foto: Lauritz.com

Men størst af alle ligger Finn Juhls Høvdingestol, som endte med at blive solgt for svimlende 1,7 millioner inklusiv salær. Det er dermed den næstdyreste stol, der nogensinde er solgt på auktion i Danmark.

»I mine mere end 20 år i auktionsbranchen har jeg aldrig oplevet at slå tre verdensrekorder og en danmarksrekord på en eneste aften. Så stiger pulsen altså hos alle vores dedikerede medarbejdere, mig selv inklusive,« siger administrerende dir. for Lauritz.com, Mette Rode Sundstrøm.

»En aften som i aften er enestående og vil i mange år fremover stå som en af de mest spændende i Lauritz.coms historie. Salgspriserne på samlet 3,67 millioner kronerinkl. salærer understreger endnu en gang, at der internationalt er en enorm interesse for skandinavisk møbelkunst af aller ypperligste kvalitet.«

I løbet af den seneste måneds tid har Lauritz.com modtaget kritik fra utilfredse kunder på grund af udsat betaling.

Forbrugerrådet Tænk opfordrede derfor utilfredse Lauritz.com-kunder til at kontakte Forbrugerklagenævnet for at få deres manglende penge.

Det sagde jurist hos rådet Martin Bruun-Houmølle, efter B.T. kunne fortælle, at auktionshuset endnu engang har udskudt at betale kunderne, hvad det skylder.

Auktionshuset har længe været i økonomiske problemer og kæmpet med massiv gæld, og det er anden gang inden for tre måneder, at ventetiden på udbetaling bliver forlænget.