Politiet har beslaglagt et stort beløb fra 'De unge mødre'-deltagerens konto.

I dag er den sidste dag i retssagen mod Nadia Shila Petersen og Heidi Pedersen. Den 22-årige ‘De unge mødre’-deltager og hendes 47-årige mor er tilsammen tiltalt for i alt 73 tilfælde af bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for godt 250.000 kroner.

Som Realityportalen tidligere har beskrevet, så står der oplyst i anklageskriftet, at politiet den 30. september 2016 beslaglagde 7955 kroner fra ‘De unge mødre’-deltagerens konto. Men efterfølgende har man beslaglagt et langt større beløb, kom det i dag frem i retten.

Her afslørede sagens anklager, Mariam Khalil, senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at politiet i slutningen af 2017 også har beslaglagt lige i underkanten af 222.000 kroner.

– Så alt i alt har vi beslaglagt 230.000 kroner fra kontoen, lød det fra anklageren.

Skal dække sagens omkostninger

Under sin procedure slog Mariam Khalil fast, at anklagemyndigheden mener, at pengene – i tilfælde af dom – ikke skal gives tilbage til Nadia Shila. I stedet skal de bruges til at dække omkostningerne i forbindelse med denne sag.

Anklagemyndigheden mener, at pengene i første omgang skal dække omkostningerne for de forudrettede, der har mistet penge og nedlagt krav om erstatning, og derefter skal de resterende penge bruges til at dække omkostningerne fra det offentlige.

I retten kom det ikke frem, hvor de mange penge er kommet fra. Men der kan være tale om den arv på omkring 250.000 kroner, som Nadia Shila flere gange har nævnt på de sociale medier, at hun har ventet på.

Der forventes at falde dom i sagen senere i dag. Her vil det også blive afgjort, hvad der skal ske med de 230.000 kroner.

