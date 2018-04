Den unge mor mener, at det er en sund følelse, men nu slår hun fast, hvor hendes grænse går.

Både Nadia Shila Petersen og hendes forlovede, Jeremy, kæmper begge med jalousi. Det er dog ikke noget, der skaber problemer for parret, der tidligere i år blev forældre til datteren Hope. Det skriver ‘De unge mødre’-deltageren på sin blog.

»Man bør ikke fortrænge jalousi, og man bør ikke lægge låg på det. Man bør anerkende det som en følelse og tilmed en sund følelse, såfremt du er i stand til at kontrollere den,« skriver hun og indrømmer altså, at både hende og Jeremy i den grad er jaloux.

»Jeg er for eksempel frygteligt jaloux, og det er min mand også uden tvivl. Men jeg kan kontrollere mine følelser, og jeg ved, hvor min grænse går. Jeg ved også, at jeg ikke kan eller vil forbyde min mand kvindelige bekendtskaber, hvis han havde det.«

Grænsen går ved porno

I blogindlægget fortæller Nadia Shila, at hun i den grad sætter grænsen ved porno

»Men porno er noget andet. Ser du, for mig er det lig med utroskab, uden tvivl. Du ser på to mennesker have sex, og du bliver tændt af, at de har sex. Derfor ser jeg det som utroskab,« slår hun fast.

Heldigvis har hun intet at bekymre sig for. Den unge mor har nemlig tidligere slået fast, at hendes forlovede slet ikke gider at se porno.

»Jeg er heldig at have scoret en mand, som ikke har det store behov for porno, og som ingen problemer havde med at lægge det på hylden – en mand, som hellere vil kæles for fysisk end visuelt.«

»Egentlig har jeg aldrig bedt ham om at stoppe med porno, ej heller bad jeg ham om at stoppe med stoffer. Jeg udtrykte min holdning, og han valgte selv at stoppe, hvilket jeg er taknemmelig for, for jeg tror ikke, at man kan tvinge nogen til noget. Det skal komme fra dem selv,« har Nadia Shila skrevet på bloggen.

