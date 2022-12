Lyt til artiklen



11 styks – formentligt alle med samme gerningsmand.

Så mange anmeldelser om indbrud i biler modtog Østjyllands Politi onsdag.

Det tyder på, at det er den samme gerningsperson, som på forskellige adresser i Aarhus har knust sideruden på bilerne for derefter at tage tasker og poser med julegaver og elektronik med sig.

Derfor kommer Østjyllands Politi nu med en udmelding om, at man ikke bør efterlade julegaverne i sin bil.

»Lad ikke værdigenstande, elektronik, gaver eller andet ligge i bilen. Tag i stedet dine tasker med dig, når du forlader den,« skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Derudover har politikredsen også endnu et råd, hvis man gerne vil gøre sig forhåbninger om, at julegaverne når hele vejen fra bilen og ind under juletræet.

»Parker gerne, hvor der er masser af lys og evt. videoovervågning,« slutter Østjyllands Politi deres opfordring.