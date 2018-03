Der sker store ting i Majas liv, for hun har nemlig besluttet sig for, at hun forlader Jylland til sommer.

Maja Bruun Bebe Larsen, kendt fra ‘Paradise Hotel’ og ‘Divaer i junglen’, der har premiere på mandag, har store nyheder, for hun har truffet en beslutning om, at hun flytter fra Jylland til København.

– Jeg har ikke 100% fundet bolig endnu, men jeg starter på McDonald’s i København, fortæller en glad Maja, der pt. har kigget på et værelse, som hun venter på et svar på, om hun kan flytte ind i.

Der er en helt særlig årsag til, at Maja nu vælger at rykke teltpælene op og flytte fra Jylland til København.

– Jeg tror, at der er flere muligheder i København! Jeg synes også, at fyrene, og bare folk generelt, er mere åbne og imødekommende i København. Min mor hun støtter mig 110%, for hun vil gerne have, at jeg oplever en masse nu, hvor jeg er ung. Der sker bare mere i København. Jeg er træt af sure bonderøve i Vestjylland, siger Maja.

Og fremtidsdrømmene i København er allerede på plads for den tidligere paradiso.

– Jeg vil rigtig gerne finde manden, jeg skal slå mig ned med og gå tur med en barnevogn nede ved søerne med, siger hun.

Det er planen, at Maja flytter til København omkring sommer.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.